Diretor de E-sports da Tribe Gaming acusado de estupro por ex-namorada

O diretor de E-sportes da Tribe Gaming, Matt “Nite Light” Jones, foi acusado de estupro pela ex-funcionária e ex-namorada da Nova Esports, Carolyn Wang. Nite Light negou as acusações.

Em um TwitLonger publicado ontem à noite, Wang compartilhou suas experiências de estar em um relacionamento com Nite Light. Ela disse que os dois começaram a namorar em 2017. Naquela época, Wang tinha 17 anos, enquanto Nite Light tinha 21 anos. Este último era gerente de E-sports da Nova Esports na época.

Ela disse que Nite Light a recrutou como gerente de mídia social da Nova Esports em outubro de 2017, onde foi voluntária até abril de 2018. Mais tarde, ela voltou para Nova em novembro do mesmo ano e trabalhou para a organização até julho de 2019. “Matthew era meu superior direto na Nova Esports, durante todo o tempo em que trabalhei/fui voluntária lá, e relatei diretamente a ele provavelmente 95% das vezes ”, escreveu Wang.

Wang acusou Nite Light de estuprá-la em um cruzeiro de férias no Caribe durante o verão de 2018. Ela disse que o incidente aconteceu quando os dois estavam se preparando para jantar com a família de Nite Light. Segundo Wang, Night Light iniciou o sexo e realizou relações sexuais com ela sem consentimento.

“Não consigo descrever como me senti durante isso adequadamente com palavras”, escreveu Wang. “Minha cabeça estava nadando em emoções, principalmente vergonha e dor, mas também me dissociando do que meus sentidos estavam sentindo”.

Nite Light publicou um TwitLonger mais tarde dizendo que as acusações de Wang contra ele são “sem mérito ou evidência”.

No post, Nite Light disse que os dois fizeram um cruzeiro de férias no Caribe, onde dividiram um quarto como casal. Segundo ele, “nunca houve qualquer sugestão de desconforto nem um pouco” na noite em questão.

“Foram dois adultos que consentiram, em um relacionamento de longo prazo, de férias juntos, dividindo um quarto e se envolvendo em uma intimidade consensual”, escreveu Nite Light.

Nite Light acrescentou ainda que ele não tem “mensagens concretas ou capturas de tela” provando a “normalidade” daquela noite, mesmo depois de ver as mensagens de Wang desde o ano passado. Nite Light disse que todas as mensagens antes e depois do cruzeiro eram “inteiramente normais”, sem mencionar qualquer desconforto durante a noite.

Nite Light disse que tomou conhecimento de Wang fazendo uma declaração pública na semana passada e informou seu empregador, Tribe Gaming, de todos os detalhes. Segundo ele, a Tribe iniciou uma “investigação independente por terceiros”, que ele “cumpriu completamente” e espera que seu nome seja limpo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 04 de julho.