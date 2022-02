Devo escolher encontrar Aitor ou Sophie em Dying Light 2 Stay Human?

Dying Light 2 Stay Human pede que os jogadores façam escolhas difíceis que podem ter impacto considerável na história que se desenvolve. Algumas decisões são pequenas e seus efeitos não duram muito, enquanto outras determinam como facções inteiras tratam você. Uma das escolhas mais importantes que você vai ter que fazer é decidir se deve ir encontrar Aitor ou encontrar Sophie.

Depois de libertar um campo de bandidos e o líder do Bazar, Carl, você vai precisar correr para o Motel Tango para ajudar Sophie. Os Pacificadores estão invadindo o esconderijo dela, e você precisa escolher entre entrar no local para ajudar ou voltar para Aitor, líder dos Pacificadores.

Antes de entrar no hotel, Hakon chamará Aiden no rádio e dirá para ele voltar a Aitor e evitar se envolver com problemas locais. Se voltar para Aitor, Aiden recebe uma nova missão para assumir uma torre de água controlada por Jack e Joe. Essa escolha também tem efeitos a longo prazo com as pessoas do Bazar, pois fará você se aliar aos Pacificadores. Mas ainda há uma chance de mudar de lado depois, então não se preocupe muito se escolher essa opção.

Se entrar no hotel para ajudar Sophie, você vai precisar lutar com alguns inimigos, incluindo o gigante guarda-costas de Sophie, Hermann. Você acabará encontrando Sophie e Barney e terá outra chance de ajudar o Bazar a sobreviver, o que afetará negativamente sua relação com os Pacificadores. Sophie também dará a mesma missão da torre de água que você consegue com Aitor, então a próxima missão não é afetada por essa decisão.

Há motivos de sobra para escolher cada uma das facções e vai depender de como você quer se posicionar no mundo de Dying Light 2. Você vai escolher jogar como homem do povo, disposto a ajudar quem precisa, ou vai deixar os interesses próprios de Aiden dominarem? Nenhum dos grupos é santo e as duas escolhas podem ser justificadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.