Deltarune Capítulo 2 é lançado gratuitamente porque Toby Fox queria ajudar os fãs

Toby Fox, o homem por trás de Undertale e Deltarune, fez uma surpresa e lançou o segundo capítulo de Deltarune no início desta semana gratuitamente. Desde então, ele tem sido muito aberto sobre o desenvolvimento e o que está por vir. Ele também abordou o porquê de fazer o Deltarune Capítulo 2 gratuito em vez de cobrar por ele como parecia ser o planejado originalmente.

De acordo com o site oficial do Deltarune, Fox diz que acredita que este será o maior capítulo do Deltarune no geral e, embora tenha levado muito tempo e esforço para criar, ele queria dar aos fãs algo bom por causa do estado atual do mundo.

“O mundo tem estado muito difícil para todos recentemente. Então eu decidi lançar Deltarune Capítulo 2 de graça”, disse Fox. “Acho que, como um gato de estimação que solta insetos na sua porta, posso, com algum orgulho, mostrar as coisas estranhas que venho fazendo. Não tenho certeza se isso vai ajudar, mas espero que sim.”

No entanto, Fox também mencionou que isso não é algo que acontece com frequência na indústria de jogos, e ele pediu aos jogadores que podem comprar jogos que usem o dinheiro economizado em uma compra potencial do Deltarune para apoiar outros desenvolvedores independentes. Os fãs também podem apoiar Fox e sua equipe comprando a trilha sonora do jogo.

Com a nota de publicação, Fox disse que inicialmente planejava lançar uma atualização somente quando o jogo inteiro estivesse pronto. Ele mudou de ideia, no entanto, porque sabe que é difícil para fãs e criadores ficarem muito tempo sem atualizações.

Agora que o Capítulo 2 acabou, Fox planeja potencialmente expandir ainda mais sua equipe e começar a trabalhar para terminar os Capítulos 3, 4 e 5. O lançamento completo da história de Deltarune será lançado como uma coleção completa por um preço definido.

Até então, Fox dedicou a página à sua equipe trabalhadora e os créditos para o próprio Deltarune.

“Este jogo está cheio de um volume enorme de lixo estúpido. Por favor, divirta-se experimentando tudo”, disse Fox. “Se aprofunde, e você pode me encontrar dormindo no fundo da lixeira. Por favor, não tire meu travesseiro. Acho que gostaria de fazer uma pausa um pouco…”

Mesmo que ele diga que quer fazer uma pausa, Fox tem trabalhado arduamente para comunicar atualizações e erros com a comunidade, tentando garantir que os mais de 102.916 jogadores que experimentaram Deltarune Capítulo 2 na Steam possam ter uma experiência polida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de setembro.