Datas das Finais Mundiais 2020 do Brawl Stars reveladas

O Brawl Stars World Finals 2020 será disputado nos dias 21 e 22 de novembro, anunciou a Supercell hoje. Oito equipes de todo o mundo estarão competindo para se tornar o campeão mundial e por uma parte do prêmio de US$ 1 milhão.

Ainda não foi revelado se as Finais Mundiais serão disputadas em LAN ou online devido à pandemia de COVID-19. A Supercell disse que mais detalhes sobre as Finais Mundiais serão anunciados em breve. A descrição no vídeo do YouTube que revelou o Brawl Stars World Finals 2020 menciona que uma equipe terá a chance de “virtualmente” erguer o troféu, sugerindo que o Brawl Stars World Finals 2020 poderia ser um evento online.

Oito equipes de cinco regiões diferentes ao redor do mundo jogarão nas Finais Mundiais de 2020. Essas equipes foram decididas com base em seu desempenho nas oito eliminatórias e nas finais mensais realizadas ao longo do ano.

Até o momento, sete equipes foram para as Finais Mundiais.

APAC

Júpiter

PSG Esports

Europa / Oriente Médio

Codemagic Purple

Qlash

SK Gaming

LATAM South

INTZ

China

Nova Esports

América do Norte / LATAM Norte

Será decidido depois das Finais de outubro de NA amanhã.

No ano passado, o Brawl Stars World Finals foi realizado no G-Star Bexco em Busan, Coreia do Sul. A Nova Esports emergiu como a vencedora e levou para casa a parte gigantesca do prêmio de US$ 250.000.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 03 de outubro.