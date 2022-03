Data de lançamento, enredo e jogabilidade de Hogwarts Legends revelados

Um State of Play apresentando o aguardado jogo Hogwarts Legacy foi ao ar e forneceu a primeira visão dos aspectos mais profundos do jogo. Ele apresentou cerca de 14 minutos de jogo e mais sete minutos da equipe de desenvolvimento por trás do jogo discutindo-o com mais detalhes.

Este novo olhar sobre Hogwarts Legacy mostrou que se estende muito além do mundo conhecido de Harry Potter e do mundo mágico como um todo. Recursos remanescentes do mundo de Animais Fantásticos são proeminentes, assim como o novo conteúdo do Mundo Mágico para os jogadores descobrirem. Muitas informações e conteúdos novos foram apresentados, então aqui está um resumo de tudo o que o State of Play do Hogwarts Legacy revelou.

Enredo de Hogwarts Legacy

Imagem via software Avalanche

O enredo do jogo gira em torno de um personagem que você cria e se passa em 1800. Seu personagem está começando na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts como um quintanista com poderes mágicos especiais que ninguém entende.

Uma potencial rebelião de duendes que poderia afetar Hogwarts e o mundo mágico além, uma força mágica corruptora confusa e bruxos e bruxas sinistros são outras preocupações centrais que os jogadores encontrarão durante sua jornada.

Os jogadores poderão personalizar e criar inteiramente uma bruxa ou bruxo de sua escolha para jogar como e ser o personagem principal da história de Hogwarts Legacy.

Imagem via software Avalanche

Por se passar em 1800, as histórias dos jogadores serão seu próprio conto inteiramente novo, separado dos heróis já famosos e conhecidos do Mundo Mágico. Enquanto Hogwarts Legacy se passa em uma época em que a maioria dos personagens com os quais os jogadores estão familiarizados não estarão presentes, o State of Play destacou alguns rostos familiares, incluindo o fantasma da casa da Grifinória Nick Quase Sem Cabeça dos filmes e livros de Harry Potter, bem como o fantasma travesso Pirraça dos livros de Harry Potter.

O enredo do jogo se passa em Hogwarts, seus arredores, como Hogsmeade e a Floresta Proibida, e locais inteiramente novos do Mundo Mágico que nunca foram vistos.

Jogabilidade de Hogwarts Legacy

Imagem via software Avalanche

Muitos recursos diferentes relacionados à jogabilidade de Hogwarts Legacy foram exibidos no State of Play e quase qualquer jogabilidade do Mundo Mágico que se possa imaginar é uma opção disponível em Hogwarts Legacy.

Em Hogwarts, os jogadores serão escolhidos para uma das quatro casas, assistirão às aulas, aprenderão feitiços, prepararão poções, cultivarão plantas e explorarão todo o castelo. Além de um currículo regular de Hogwarts, seu personagem também estará envolvido em atividades extras para deixá-lo atualizado com tudo o que perdeu por não começar em Hogwarts antes do quinto ano.

Imagem via software Avalanche

A Sala Precisa estará disponível como um centro para as necessidades de bruxo de seus personagens. Como esta sala detecta o que um indivíduo precisa e se ajusta com base nisso, a Sala Precisa é projetada para ajudá-lo a desenvolver e recuperar suas habilidades mágicas. Dentro desta sala, os jogadores podem preparar poções, cultivar plantas e melhorar seus equipamentos.

Semelhante à mala enfeitiçada de Newt Scamander nos filmes Animais Fantásticos, os jogadores de Hogwarts Legacy também terão acesso ao seu próprio magizoológico que eles podem projetar ao seu gosto e abrigar todos os tipos de criaturas mágicas. Este magizoológico está localizado dentro da Sala Precisa.

Imagem via software Avalanche

Ao lançar feitiços, participar de duelos e enfrentar inimigos, seu estilo de luta é totalmente personalizável e depende de você. Azarações, feitiços, poções, armas encantadas e a misteriosa habilidade especial de seus personagens podem ser usados ​​no combate do jogo. A vitrine do State of Play sugere misturar e combinar um arsenal de feitiços ofensivos e defensivos, poções poderosas e plantas mágicas para se tornar o melhor duelista possível.

Um sistema de níveis de talentos que se aplica a feitiços, habilidades, poções e plantas é outro recurso central da jogabilidade de Hogwarts Legacy. A conclusão de atividades em todo o Mundo Mágico concederá experiência que pode ser usada para atualizar e melhorar suas proezas mágicas.

Imagem via software Avalanche

Aprender e dominar o voo com vassoura é outra atividade de jogo disponível para os jogadores e torna a viagem ao redor do mundo em Hogwarts Legacy muito mais rápida.

Os jogadores também podem fazer amizade com os personagens que conhecem, construir seus relacionamentos com eles, aprender suas histórias únicas, aprender novas habilidades com eles e trazê-los como companheiros durante suas atividades mágicas.

Data de lançamento do Hogwarts Legacy

Imagem via software Avalanche

O State of Play revelou que Hogwarts Legacy está programado para ser lançado no fim de 2022. Hogwarts Legacy será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, toda a coleção de dispositivos Xbox One, PC e Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kacee Fay no Dot Esports no dia 17 de março.