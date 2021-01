Cronograma do Awesome Games Done Quick Online 2021

De Hades a Pokémon, é melhor que os fãs do speedrun estejam preparados para sete dias consecutivos de conteúdo intenso e beneficente, com o lançamento do Awesome Games Done Quick Online 2021 em 3 de janeiro.

Antigos favoritos e rostos familiares estarão voltando para jogar jogos que se tornaram inclusões clássicas e alguns novos títulos serão lançados também enquanto a equipe do GDQ incrementa a programação de 2021.

Como sempre, o AGDQ enviará todos os seus rendimentos para a Prevent Cancer Foundation, e a meta deste ano é quebrar o recorde do AGDQ 2020 de US$ 3,1 milhões arrecadados, que quebrou o recorde anterior de US$ 3.039.596 estabelecido no SGDQ 2019. Tudo começa às 12h30 em 3 de janeiro com o pré-show apresentado por SpikeVegeta, viael, Keizaron, JHobz e Kungfufruitcup.

Se você planeja assistir, aqui está a programação completa do AGDQ 2021 para os dias 3 a 10 de janeiro, incluindo jogos bônus. Todos os tempos listados estão no Horário de Brasília e estão sujeitos a alterações com base na duração de cada partida. Para uma lista completa de hosts e outros detalhes, você pode visitar o site oficial do GDQ.

3 de janeiro

13h30: Pré-show

14h: Mirror’s Edge – Inbounds

15h03: Donkey Kong Country – Any% No Major Skips Race

16h05: Just Cause 3 – Sky Fortress DLC

17h09: Ratchet & Clank (2016) – New Game Plus

17h58: Mega Man X5 – Any Percent

18h06: Dragon Age: Origins – Any Percent

20h23: Ori and the Will of Wisps – Main Quest Order Race

21h50: Diddy Kong Racing – 100 Percent

23h54: Metroid: Zero Mission – Nine Percent Normal

01h06: Recapitulação diária – domingo

01h16: Lightmatter – Any Percent NMG

02h20: Pikmin 2 – Pay Off Debt

4 de janeiro

Em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 02 de janeiro.