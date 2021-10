Critical Role lançará aventura oficial de D&D, chamada Call of the Netherdeep, em março

O Critical Role, grupo que transmite campanhas de Dungeons & Dragons na Twitch, anunciou hoje que lançará sua primeira aventura para a quinta edição do RPG. Chamada Call of the Netherdeep, a aventura sairá em 15 de março de 2022 em parceria com a Wizards of the Coast. O livro já está disponível para pré-venda em inglês no site de D&D e na Amazon, custando US$49,95 (equivalentes a quase R$300).

Matthew Mercer, apresentador e mestre do Critical Role desde o início, em 2015, foi codesigner da aventura junto com Chris Perkins, principal arquiteto de histórias de D&D. O livro terá sete capítulos e se passará no mundo de Exandria, do Critical Role, trazendo novas criaturas, novos itens mágicos, novos NPCs e uma nova mecânica para grupos rivais de personagens não-jogáveis. Os jogadores começam no nível três e devem terminar a aventura perto do nível 12.

“Call of the Netherdeep leva os aventureiros ao oásis de Ank’Harel, no continente de Marquet, e de lá a um reino submerso de melancolia, corrupção e tristeza conhecido como Netherdeep — uma mistura aterrorizante entre a Far Realm e as profundezas do oceano”, diz a descrição oficial. “A ganância dos mortais despertou uma poderosa entidade destruída há muito tempo. (…) Definhando em desespero, ele chama novos heróis para salvá-lo.”

Relacionado: Quanto o Critical Role ganha na Twitch?

Não é a primeira colaboração entre a Wizards e o Critical Role. Eles já criaram, em parceria, o Explorer’s Guide to Wildemount, guia para os jogadores criarem seus próprios personagens e aventuras no mundo de Critical Role, lançado em 2020.

O Critical Role também tem uma série animada chamada Vox Machina a caminho. A estreia está marcada para 4 de fevereiro de 2022 no Amazon Prime Video.

Artigo publicado originalmente em inglês por Raul Rocha no Dot Esports no dia 12 de outubro.