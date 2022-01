Construção de decks, criação de cartas e personalização detalhada no novo Yu-Gi-Oh! Master Duel

A Konami está continuando sua série de visão geral da nova plataforma digital de Yu-Gi-Oh! Master Duel, com lançamento previsto para os próximos meses. Em um vídeo lançado hoje, a TGS Anime detalhou muitos dos recursos de construção de deck que funcionarão para o jogo, incluindo limitações, perfis de deck públicos e muito mais.

Para começar, o Master Duel permitirá que os jogadores tenham no máximo 20 decks salvos em sua conta para fácil acesso. Cada deck também pode salvar seus próprios cosméticos, como caixa de cartas, sleeves e campos de duelo, tornando fácil personalizar totalmente não apenas as cartas, mas também o estilo visual de cada baralho em seu arsenal.

No menu de construção de deck, os jogadores também poderão configurar até três cartas principais que serão exibidas ao passar o mouse sobre o baralho em qualquer menu. Isso permitirá que você verifique o conteúdo principal de qualquer deck sem precisar abri-los individualmente.

Quando no construtor de deck real, o menu será bastante semelhante ao de outros jogos Yu-Gi-Oh! do passado, incluindo Yu-Gi-Oh! Duel Links. No entanto, existem muitos recursos e visuais que fazem o Master Duel se destacar, como a capacidade de pesquisar não apenas as cartas que você possui, mas também as mais de 10.000 cartas disponíveis no jogo.

Se você não possui uma carta, pode descobrir facilmente onde obtê-la usando a opção “Como obter” na caixa de descrição da carta. Você ainda pode restringir sua pesquisa por tipo de monstro, tipo de carta, nível e mais critérios.

A empresa também compartilhou uma breve explicação sobre o recurso de geração de cartas, mostrando que os jogadores podem gerar cartas usando um material conhecido como Craft Points. Esses Crat Points podem ser obtidos competindo em duelos, completando missões ou descontruindo cartas das quais você tem muitas cópias.

O exemplo mostrado no vídeo exibia uma carta Rara sendo desconstruída e dando ao jogador 10 Rare Craft Points. A cópia do Sengenjin que o jogador estava tentando gerar custava 30 Rare Craft Points, o que significa que os jogadores provavelmente precisarão desconstruir três cartas da mesma raridade para gerar uma carta naquela raridade usando este método. Isso não leva em consideração outras raridades ou revela se cartas mais usadas serão mais caras de gerar.

Outra novidade é a seção de decks públicos do construtor de decks, que permite visualizar decks feitos por outros duelistas. Há também um recurso de marcação que permite pesquisar entre diferentes tipos de decks, como as usados ​​no Yu-Gi-Oh! Championship Series ou apenas casualmente.

Ao usar esse recurso, você pode verificar quais cartas você possui de cada baralho e até mesmo copiar diretamente a lista de baralhos para seus baralhos salvos.

Master Duel deve ser lançado em fevereiro ou março de 2022 para manter sua janela de lançamento Winter 2021, com o jogo listado como um título gratuito que estará disponível no PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Steam, Nintendo Switch, celular e “muitas outras plataformas”. Outro vídeo de visão geral será carregado no Canal oficial de Yu-Gi-Oh! do YouTube em 15 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de janeiro.