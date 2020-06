Console PS5 revelado. Terá uma versão só digital

O PlayStation 5 foi finalmente apresentado, junto com uma série de novos jogos para o console da próxima geração quando for lançado no final deste ano.

O PS5 parece diferente de qualquer outro console que a Sony já lançou. Ele também terá uma variante apenas digital que será lançada ao mesmo tempo que o console principal.

Captura de tela via Sony

Isso significa que, mesmo que o preço do PS5 normal seja mais alto do que a maioria das pessoas gostaria, a versão somente digital oferecerá aos jogadores outra opção para escolher. E como não terá tantos recursos tecnológicos na caixa em si, provavelmente custará um pouco menos, pelo menos com base em outros produtos similares no mercado hoje.

O design elegante de dois tons de branco e preto, com destaques em azul, ocasionalmente inseridos na iluminação do console, faz com que toda a máquina pareça um modem de alta tecnologia ou um PC moderno para jogos, e isso não é ruim.

Junto com o próprio console, a Sony também mostrou o que parece ser uma nova versão do PlayStation Headset, um controle remoto que funcionará diretamente com o console e outra iteração da câmera PlayStation Eye. Todos eles adotaram o conjunto de cores preto e branco para combinar com o console e o controle.

Captura de tela via Sony

A Sony ainda não anunciou um preço ou data de lançamento para o console ou para muitos dos jogos revelados. Mas, quanto mais nos aproximamos da temporada de férias de 2020, mais informações teremos sobre a próxima geração de jogos PlayStation.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de junho.