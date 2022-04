Como você desbloqueia o Executor em Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga apresenta várias naves emocionantes que você pode desbloquear e usar enquanto explora a galáxia.

As naves capitais são os maiores veículos que você pode desbloquear e incluem algumas das naves mais notáveis ​​de Star Wars de todos os tempos. O Executor, o Couraçado Estelar classe Executor pessoal de Darth Vader, é uma das naves capitais que você pode desbloquear, embora possa ser difícil encontrar se você não souber onde procurar.

A primeira coisa que você precisa fazer para desbloquear o Executor em The Skywalker Saga é desbloquear Tatooine e Bespin completando os Episódios IV e V. Depois, retorne a esses planetas no Jogo Livre na Galáxia e procure por Batalhas Espaciais. Completar algumas Batalhas Espaciais deve fazer com que o Executor apareça, provocando uma intensa batalha espacial.

Os jogadores devem destruir as torres da nave antes que possam embarcar no Executor e lutar contra a tripulação. Haverá dezenas de stormtroopers em seu caminho, então prepare-se para uma batalha intensa. Depois de eliminar a escória imperial, mate o oficial imperial escondido. Eventualmente, você encontrará um stormtrooper TT-2005 que derruba um cartão de acesso após ser derrotado. Use este cartão para chegar ao capitão da nave e eliminá-lo para desbloquear o Executor como uma opção de compra.

O Executor custa 5 milhões de Studs, então considere economizar dinheiro suficiente antes de desbloquear esta enorme nave espacial. Mas naves capitais são divertidas de usar, então certifique-se de desbloquear o Executor eventualmente.

