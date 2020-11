Como usar um teclado e mouse no PS5

Os controles têm sido o dispositivo de entrada mais utilizado quando se trata de consoles. Todos os consoles são fornecidos com um controlador, e por um bom motivo.

Uma vez que os consoles são geralmente associados a relaxar durante o jogo, os controles tendem a ser mais convenientes do que a configuração de mouse e teclado. Os controles permitem que os jogadores alcancem facilmente todos os botões ao seu redor, tornando mais fácil realizar os combos mais impressionantes dentro do jogo apenas movendo seus dedos.

Embora a maioria dos jogos seja otimizada para ser jogada com um controle, alguns jogadores de PC podem achar um desafio jogar um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) com um controle. Os controles são um espécime completamente diferente para jogadores de FPS. A maneira de fazer a transição do movimento nos controles é diferente de um mouse para jogos.

É possível se acostumar a jogar com um controle, mas a maioria dos jogos FPS no console suportam entradas de mouse e teclado, o que significa que você pode descartar o processo de ajuste e voltar ao básico. Jogar em seu console de repente vai parecer como se você estivesse no PC novamente, o que aumenta a jogabilidade dos jogos FPS para jogadores que passaram décadas jogando com um mouse.

Veja como você pode usar um mouse e teclado em seu PlayStation 5.

Como você pode usar um mouse e teclado no PS5?

Se você tem certeza de que o jogo que deseja jogar tem suporte para mouse e teclado, tudo o que você precisa fazer é conectá-los. A Sony está um passo à frente da Microsoft quando se trata de suporte para mouse e teclado. O desenvolvedor tem apoiado este método de entrada alternativo desde o lançamento do PS2 em 2000.

Ligue seu PS5.

Conecte seus periféricos e aguarde alguns segundos para que eles se instalem.

Se quiser personalizar algumas das configurações padrão, vá para Configurações.

Navegue até Dispositivos.

Escolha personalizar seu mouse ou teclado e faça todas as alterações que achar necessárias.

Às vezes, seu PS5 pode não pegar o mouse e o teclado instantaneamente e você pode precisar esperar mais tempo do que o normal. Quando isso acontecer, você pode desconectá-los e conectá-los novamente ou reiniciar o sistema para tentar uma segunda vez. Em qualquer caso em que o mouse e o teclado pareçam não funcionar, independentemente do que você faça, experimente um par diferente para se certificar de que as portas USB estão funcionando conforme o esperado.

Entre em contato com a Sony ou com o local de compra se achar que as portas USB não estão funcionando e se a garantia cuidar do resto para você.

Você pode usar um mouse e teclado sem fio no PS5?

Imagem via Razer

Mouses e teclados sem fio não são tão diferentes de seus rivais com fio. Os transmissores USB que vêm junto com eles lidam com toda a transmissão de dados e seu console basicamente os verá como os seus periféricos com fio. Quase todos os mouses e teclados sem fio funcionarão com seu PS5, mas aqueles que compartilham um único transmissor sempre terão a chance de surpreendê-lo.

As configurações combinadas de mouse e teclado sem fio geralmente compartilham um único transmissor e sua experiência dependerá principalmente da qualidade desse transmissor. Embora um mouse / teclado sem fio certificado e pronto para jogos funcione perfeitamente, os produtos vendidos sem receita podem decepcioná-lo. Você ainda pode devolvê-los se as coisas não saírem como planejado, no entanto.

Mesmo que o seu mouse e teclado preferidos sejam sem fio, o processo será idêntico ao que era para periféricos com fio. Para usar seu equipamento de jogos sem fio com seu console, você precisará:

Inicie seu PS5

Conecte o transmissor sem fio do mouse e do teclado.

Aguarde alguns segundos para permitir que seu console reconheça seus dispositivos.

Se quiser fazer mais ajustes em sua configuração, navegue até Configurações.

Role para baixo até Dispositivos e clique nele.

Personalize as configurações do mouse e do teclado ao seu gosto.

Há alguma desvantagem em jogar com um mouse e teclado no PS5?

Embora a maioria dos jogos ofereça suporte a mouses e teclados para jogos como métodos de entrada, eles não permitem que você jogue contra usuários de controle. Você digitará, navegará pelo console com mais rapidez, mas provavelmente jogará contra usuários de PC por meio do recurso de jogabilidade multiplataforma de sua escolha.

Quase todos os títulos de atirador podem detectar qual tipo de dispositivo você está usando como método de entrada e você será separado do pool de combinação de jogos do console assim que conectar o mouse e o teclado. Embora seja difícil dizer que é uma desvantagem, já que o PS5 é mais do que poderoso o suficiente para rodar qualquer jogo com taxas de quadros suaves, uma boa parte dos usuários de PC terá taxas de quadros melhores do que você, especialmente se você estiver jogando em níveis competitivos.

A maioria dos jogadores projeta seus PCs para atingir taxas de quadros acima de 120 para aproveitar as vantagens de monitores de alta taxa de atualização. A diferença será difícil de notar, mas qualquer pessoa com uma taxa de atualização acima de 120 Hz verá os eventos do jogo mais rápido do que alguém que está em uma tela de 60 Hz. A variação é mínima e até impossível de notar, mas ainda é algo a se considerar se você estiver tentando escalar os ranques classificados.

No entanto, esse pode não ser o caso do jogo que você deseja jogar, portanto, recomendamos fortemente que você verifique como seu título favorito lida com sua jogabilidade multiplataforma e se ele combina jogadores de mouse e teclado com usuários de PC.

Os atalhos de teclado e mouse serão redefinidos se você voltar para um controle no PS5 e vice-versa?

A Sony é incrível em lembrar o que você prefere quando se trata de configurações no jogo. Tanto a Sony quanto o jogo que você estará jogando salvarão seus atalhos de teclado em seu console na forma de dados do usuário ou os carregarão para a nuvem para garantir que você terá acesso a eles o tempo todo.

Os atalhos de teclado e mouse podem simplesmente desaparecer quando você reconectar o controle, mas estarão esperando por você na próxima vez que precisar de ajuda.

O mesmo também se aplica aos atalhos do controle. As configurações personalizadas do controle serão revertidas assim que você desconectar o teclado e o mouse.

Você pode usar mouse e teclado para jogar jogos que não tem esse suporte no PS5?

Imagem via CronusMax

Enquanto alguns designers de jogos levarão algum tempo para tornar seu jogo compatível com mouse e teclado, outros podem deixar isso de fora, pois pode não ser tão necessário. Você não pode usar oficialmente o mouse e o teclado para jogar um jogo que só oferece suporte a controles, mas há uma solução alternativa.

Apesar de ser infame entre as comunidades de console por permitir que jogadores de mouse e teclado joguem em lobbies de controle, adaptadores de mouse e teclado podem ajudá-lo a jogar jogos sem suporte com seu método de entrada preferido.

Embora sejam uma vantagem injusta se você for um jogador de teclado e mouse no lobby de controle, seu poder pode ser usado para um bem maior. A principal razão pela qual esses dispositivos podem ignorar os métodos de detecção de entrada é que eles realmente traduzem os movimentos ou ações do mouse e do teclado em entradas do controle. Isso significa que seu console ainda pensará que você está usando um controle.

Esses adaptadores vêm com seu próprio software Windows ou mobile, permitindo que você escolha o layout das configurações que gostaria de usar para o seu jogo favorito. A maioria dos atalhos de teclado pré-ajustados são geralmente trabalho de membros da comunidade. Esses voluntários passam um bom tempo certificando-se de que a jogabilidade pareça idêntica à do PC.

Embora este método não seja suportado pela Sony de forma alguma, ainda é uma alternativa decente para quem quer transformar seu console em um substituto de mini PC. Considerando o quão poderosos são os consoles em termos de hardware, eles certamente enfrentarão o desafio e farão o melhor para fazer você se despedir de seu PC para jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de novembro.