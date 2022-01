Como usar texto tachado no Discord

Com o passar dos anos, o Discord se tornou mais que um aplicativo de conversas por voz. Embora essa ainda seja uma de suas principais funções, ele também é uma forma de juntar comunidades, onde as pessoas podem criar seus próprios grupos e conversar com pessoas parecidas com elas.

A maioria das comunidades tem salas de bate-papo mais ativas, e fazer o seu texto se destacar pode fazer a diferença nas conversas. Do negrito ao itálico, o Discord permite que você personalize a formatação das suas mensagens. Aplicar a maioria dessas formatações é relativamente simples, mas pode ser difícil descobrir como usar texto tachado, pois o atalho é diferente a depender do idioma em que você está digitando.

Para riscar uma parte do texto no Discord, é preciso colocar um til (“~”) antes e um depois do texto. Se estiver usando o Discord no navegador, você pode usar o menu de contexto, que permite selecionar manualmente o texto e o tipo de formatação.

Os teclados nativos do português já têm o til por padrão. Se o seu teclado estiver em inglês, será preciso pressionar o Shift e a tecla “´”. Caso esteja em outro idioma, você pode usar uma das combinações a seguir.

Idioma do teclado Combinação de teclas Português “~” seguido de espaço Inglês (EUA) “Shift” e “`” Inglês (Reino Unido) “Shift” e “#” Inglês (Canadá/Austrália) “Shift” e “`” Espanhol (América Latina) “Alt Gr” e “+” Alemão “Alt Gr” e “+” Francês (Canadá) “Alt Gr” e “ç” seguido de espaço, ou “Alt Gr” + “çç” Francês (França) “Alt Gr” e “é” seguido de espaço, ou “Alt Gr” + “éé”

“Option” + “n” (para Mac OS X) Turco “Alt Gr” e “ü” seguido de espaço, ou “Alt Gr” + “üü” Árabe “Shift” e “`ذّ” Hebraico “Shift” e “~”

Caso o seu teclado não tenha o til nativo e você esqueça a combinação, um método que nunca falha é procurar o símbolo no Google, copiar o “~” e colar no início e no fim do seu texto. Copiar e colar o símbolo em si tem o mesmo efeito de digitar, então você não precisa usar essas combinações se achar mais prático fazer de outro jeito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de novembro.