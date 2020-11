Como transferir seus dados e jogos salvos do PS4 para o PS5

Com a maioria do conteúdo do PlayStation 4 foi confirmado como compatível com o PlayStation 5, a Sony está oferecendo várias maneiras diferentes de garantir que seus dados e jogos mais antigos possam chegar ao seu console de próxima geração.

Existem quatro métodos diferentes que você pode usar para trazer seus jogos com você para o PS5, embora apenas um deles irá garantir que tudo em seu PS4 seja transferido com êxito.

Esses métodos usam a opção de transferência de dados para conectar seu PS4 e PS5 diretamente para enviar dados, inserindo seus discos PS4 em seu PS5, conectando uma unidade HDD externa com dados PS4 ou baixando novamente seus jogos da PlayStation Store.

Aqui está o que você precisa saber sobre cada opção.

Transferência de dados

O principal objetivo da transferência de dados será mover seus jogos, salvar dados e quaisquer outras configurações compatíveis do PS4 para o PS5.

Você precisará certificar-se de que o PS4 e o PS5 estão atualizados com os requisitos de software mais recentes, entrar na mesma conta PSN em cada console e, em seguida, certificar-se de que estão conectados à mesma rede. Você pode reduzir o tempo de transferência conectando os dois consoles com um cabo Ethernet enquanto usa o Wi-Fi.

Assim que a conexão for feita, você pode seguir as instruções mostradas no console PS5, que é a máquina da qual você iniciará a transferência. Enquanto a transferência está acontecendo, você ainda pode usar seu PS5 enquanto ele é executado em segundo plano no PS4.

Usando discos

Se você tiver algum jogo de PS4 em disco em sua coleção, tudo o que você precisa fazer é inserir o disco em seu PS5 e ele será instalado automaticamente como faria no PS4. Como um bônus, o tempo de instalação será reduzido em comparação com os tempos do PS4 por causa do armazenamento SSD no novo sistema.

Você ainda precisará salvar seus dados salvos na nuvem ou transferi-los para um HDD para manter seu progresso, se não usar o método de transferência de dados.

Uso de HDD externo

Se você já tem alguns jogos PS4 e dados salvos em um HDD externo, pode simplesmente desconectá-lo do PS4 e conectá-lo ao PS5. Você provavelmente precisará formatá-lo para o console da próxima geração, mas isso não deve afetar nenhum dos dados da unidade real.

A Sony recomenda que você armazene qualquer jogo PS4 em um drive externo para garantir que o SSD interno seja liberado para rodar seus jogos PS5 que são otimizados para o hardware. Os jogos PS4 rodando em um HDD externo ainda terão um desempenho melhorado, mesmo sem usar o SSD diretamente.

Como baixar novamente da PlayStation Store

Desde que inicie sessão na mesma conta PSN que utilizou na PS4 quando configurou a sua PS5, terá acesso a todas as suas compras da PS4 na PlayStation Store.

Uma vez conectado, você pode baixar seus jogos individualmente da PlayStation Store ou simplesmente ir para a seção Biblioteca de jogos e baixar vários títulos de uma vez na seção de compras.

Salvar transferência de dados

Se você deseja transferir seus dados salvos, você precisará usar a transferência de dados ou o recurso de salvar na nuvem incluído no PS Plus.

Para usar o salvamento na nuvem, o que lhe dará acesso automático aos dados salvos do PS4 que você carrega na sua conta, você precisará de uma assinatura válida do PS Plus. Basta carregar os dados salvos selecionados para o PSN em seu PS4 e, em seguida, baixá-los em seu PS5 quando terminar.

Como alternativa, você pode copiar os dados salvos em um USB ou unidade HDD externa e transferi-los para o PS5 dessa forma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de novembro.