Como tirar um PS5 do modo de segurança

O PS5 da Sony foi finalmente lançado e milhares de usuários agora têm a chance de jogar em hardware de última geração.

No início de qualquer geração de console, os usuários provavelmente encontrarão alguns problemas com o dispositivo, pois ele é submetido a uma variedade de situações que não foram abordadas durante a fase de teste do sistema. Como resultado, os fãs frequentemente veem problemas surgindo, desde grandes problemas de bloqueio do sistema até pequenos erros que podem ser corrigidos pelo usuário.

Ao tentar corrigir um problema identificado anteriormente, você vai querer inicializar seu console no modo de segurança. O modo de segurança é um estado em que o console inicializa apenas os aspectos principais para executar o sistema sem muitos processos que podem ser a causa do problema que os usuários estão enfrentando. Nesse estado, você pode atualizar o software do sistema, alterar a resolução, formatar o console ou usar outras ferramentas para diagnosticar o problema.

Este modo é extremamente importante e embora nem todos o usem, saber como entrar e sair do estado irá beneficiar qualquer usuário se ele encontrar um problema.

Como tirar o PS5 do modo de segurança

Neste ponto, você já concluiu as etapas para colocar seu console no modo de segurança. Sair do modo de segurança é ainda mais fácil do que acessá-lo.

Você pode literalmente apenas selecionar a opção Reiniciar PS5 no topo do menu e seu console deve inicializar de volta ao estado de inicialização normal.

Nas gerações anteriores, os usuários tiveram problemas em que seu console ficou preso em um loop de modo de segurança. Felizmente, existem várias maneiras de corrigir esse problema.

Se reiniciar o PS5 não o tirar do modo de segurança, você deve primeiro tentar atualizar o software do sistema com um USB. Use um PC para localizar o software de sistema mais recente e baixe-o em uma unidade USB. Conecte o USB e selecione a opção de atualização do sistema na lista. Siga as etapas e seu sistema deve inicializar com o software mais recente.

Se isso não resolver o problema, você pode tentar substituir o cabo de alimentação do console. Durante o ciclo do console PS4, os usuários relataram que corrigiram o problema substituindo cabos antigos de seu console.

Finalmente, se você ainda estiver tendo esse problema depois de tentar de tudo, você pode reiniciar seu console inicializando o sistema operacional a partir de uma unidade USB. É uma boa ideia manter um backup dos seus jogos e salvamentos do PS5, caso você precise reiniciar o console, para não perder esses dados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de novembro.