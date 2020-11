Como ter Google Play no Xbox para assistir a filmes e séries

Consumir conteúdo online ficou bem mais acessível com as lojas de aplicativos. Os serviços de streaming ainda são as formas mais populares de ver suas séries e filmes favoritos, mas você também pode alugar ou comprar conteúdo em lojas como a App Store da Apple e a Play Store do Google.

Não será possível reproduzir seu conteúdo do iTunes no Xbox Series X/S, já que a Apple prefere manter tudo em seu próprio ecossistema, mas o Google permite que usuários de Xbox tenham acesso à plataforma. Todo filme e série que você compra na Google Play Store estará disponível no seu celular e PC, assim como no Xbox Series X/S.

A Microsoft tem seu próprio app de Filmes e TV que permite a compra de conteúdo na loja, mas é quase impossível superar a seleção do Google entre os serviços compatíveis.

Saiba como ver seu conteúdo do Google Play no Xbox.

Baixe o app do YouTube da loja da Microsoft.

Quando o app estiver instalado, você precisará executá-lo e fazer login.

Ao fazer login, aparecerá o painel esquerdo. Abra a Biblioteca.

Haverá uma seção de Compras, que guarda todo o conteúdo que você adquiriu na Play Store.

Clique em qualquer item para começar a assistir.

Use o Assistente do Google para acelerar o processo

Se for a sua primeira vez tentando ver conteúdo do Google Play no seu Xbox, será preciso seguir os passos acima. Mas há uma forma de facilitar o processo para o futuro: os dispositivos Xbox têm suporte ao Assistente do Google, que permite o uso de comandos de voz.

Siga os passos abaixo para ativar o Assistente do Google no seu dispositivo:

Faça login no console com sua conta Xbox.

Habilite Xbox Action no Google Home ou no aplicativo Assistente do Google caso esteja em um dispositivo iOS.

Faça login com a conta da Microsoft que estiver usando no seu console na hora de habilitar Xbox Action e seu console será automaticamente conectado para completar o processo.

Antes de completar o processo, clique no botão Xbox do seu controle para abrir o menu.

Abra a aba Sistema e clique em Configurações.

Desça até Dispositivos e Transmissão (Devices & Streaming) para conferir se os assistentes digitais estão habilitados.

Habilite a opção, caso não já estivesse habilitada, e estará tudo pronto para você usar comandos de voz no seu console.

Agora, você pode usar o Assistente do Google no seu dispositivo móvel para abrir o app do YouTube no Xbox antes mesmo de chegar ao console, o que economiza alguns segundos e faz você se sentir no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de novembro.