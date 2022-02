Como se teletransportar em Elden Ring

Elden Ring tem um enorme mundo aberto, conhecido como Lands Between, cheio de locais e masmorras interessantes para descobrir e explorar. Você pode passar horas investigando cada canto do mapa e vai encontrar experiências bem diferentes no caminho.

Embora um mapa tão grande signifique que há muito conteúdo a aproveitar, também significa que muito tempo é gasto se locomovendo nesse mundo. Isso é bom por um lado, pois ajuda a aproveitar o que o mundo tem a oferecer, mas também pode ser frustrante ter que percorrer uma longa distância até seu próximo objetivo.

Elden Ring ajuda a evitar essas longas viagens com o sistema de viagem rápida, mas ele só está disponível em algumas ocasiões. Ao longo do mapa, você encontrará alguns Sites of Grace, onde será possível subir de nível e tirar uma folga. Esses locais também servem como portais de teletransporte, ou seja, você pode se teletransportar entre os Sites of Grace onde já parou.

Há algumas condições no sistema de teletransporte de Elden Ring. Você não pode usar essa opção quando estiver em perigo, ou seja, não pode se teletransportar para um lugar seguro quando as coisas ficarem difíceis. Também não é possível usar o teletransporte para sair de masmorras, então se prepare bem quando for entrar nessas áreas.

Fique de olho nos Sites of Grace quando tiver explorando o mapa, pois eles facilitam a sua vida em estágios mais avançados do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.