Como se inscrever para o teste de MultiVersus

O novo jogo de luta da Warner Bros. em parceria com a Player First, MultiVersus, só será lançado em 2022. Mas ainda tem um jeito de começar a aproveitar logo.

Embora o cronograma de testes de MultiVersus ainda não tenha sido anunciado, já é possível se inscrever para ter a chance de fazer parte dos testes através do site oficial do jogo.

Imagem via Multiversus.com

No canto superior direito da página inicial, haverá um botão laranja que diz “Sign up for playtests” (“Inscreva-se para testar”). Ao clicar nesse botão, aparecerá uma mensagem pedindo que você insira um endereço de email para o pré-registro.

Após digitar o endereço de email, clique no botão que diz “Sign Up” (“Inscrever-se”). Isso levará a outra tela que pede para confirmar sua idade e o país onde você mora. Depois de selecionar as opções, clique no botão laranja que diz “Confirm” (“Confirmar”).

Haverá mais uma pergunta sobre jogos que você passou mais tempo jogando. A pergunta exata é: “Which of the following games have you played for roughly 40 hours or more? Select all that apply” (“Quais dos seguintes jogos você jogou por 40 ou mais horas? Selecione todas as opções que se aplicarem”). Depois de responder a pergunta e clicar mais uma vez no botão laranja, você deve receber uma confirmação que diz “You have successfully submitted your email” (“Seu email foi cadastrado com sucesso”).

MultiVersus será gratuito, com jogo e progressão multiplataforma entre PlayStation, Xbox e PC. Fique de olho no site e nas redes sociais de MultiVersus para saber quando esse teste pode começar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 18 de novembro.