Como reservar o novo Steam Deck

A Valve revelou recentemente o Steam Deck, o primeiro console portátil da empresa configurado para competir diretamente com o Nintendo Switch. O anúncio promete levar “jogos de PC potentes e portáteis” aos jogadores com três preços diferentes com base na versão adquirida.

Mas agora, os compradores em potencial estão lutando para descobrir como reservar um Steam Deck. No entanto, o processo é relativamente simples. As reservas serão abertas na sexta-feira, 16 de julho às 14h na página oficial de lançamento do Steam Deck, onde os compradores serão solicitados a fazer login em sua conta Steam. A partir daí, as pessoas podem escolher entre três versões do console portátil para reservar.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.



Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

A Valve também está cobrando uma pequena taxa de reserva para “garantir um processo de pedido ordenado e justo para os clientes”, o que também deve ajudar a prevenir problemas como compras de bot. A empresa também adicionou a exigência de que o usuário deve ter feito uma compra na Steam antes de junho de 2021 para as primeiras 48 horas de disponibilidade de reserva em outra tentativa de conter bots.

Ao pedir uma reserva, você será colocado em uma fila, assim que houver estoque disponível, o cliente receberá um e-mail na ordem em que as reservas foram feitas. Os convites para pedidos devem ser enviados até dezembro de 2021. “Faremos todos os esforços para converter todas as reservas em pedidos, mas não podemos garantir a disponibilidade”, disse Valve.

Além disso, apenas clientes nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido podem reservar um Steam Deck, e apenas um console pode ser reservado e pedido por cliente. Você só pode comprar o modelo Steam Deck que reservou quando a disponibilidade do pedido for aberta.

Para mais detalhes, verifique o site oficial do Steam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de julho.