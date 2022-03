Como remover o cartaz de “procurado” em Through the Tunnel | Kirby and the Forgotten Land

Kirby and The Forgotten Land tem várias missões secundárias que exigem muita atenção para encontrar itens inesperados.

Uma delas está em um dos primeiros níveis, Through the Tunnel. A tarefa é fazer Kirby encontrar e destruir um cartaz de “procurado” (“remove the wanted poster”) que está escondido no nível.

Obviamente, você pode sair procurando em todos os cantos do mapa pelo cartaz. Mas, se quiser poupar esse trabalho, nós podemos mostrar onde ele está.

Onde fica o cartaz de “procurado”

Captura de tela via Nintendo

O cartaz fica bem perto do fim do nível, quando você chega às escadas com o power-up Mouthful. Siga em frente e você vai encontrar um cartaz estranho de Kirby com um X roxo. Use a escada para alcançá-lo e acerte qualquer power-up nele para concluir a missão.

Depois disso, passe para a próxima missão secundária para salvar todos os Waddle Dees.

