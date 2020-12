Como reembolsar compras na Epic Games Store

O arrependimento do comprador nem sempre se aplica aos itens físicos que você compra. As chances de você comprar um jogo e descobrir que um amigo seu pode compartilhá-lo com você em outra plataforma é totalmente possível. Além disso, sempre podem acontecer compras acidentais ou você pode simplesmente esquecer de aplicar um cupom de desconto que tinha no checkout.

A política de reembolso da Epic Games também leva em consideração os jogadores que percebem que seus sistemas não eram adequados para executar o jogo que compraram, o que significa que você terá um intervalo de tempo decente para devolver seus jogos se atender a todos os requisitos.

Você só pode possuir um título da Epic Games Store por menos de 14 dias e ter duas horas ou menos no tempo total de jogo para ser elegível para um reembolso. Você pode reembolsar qualquer jogo que atinja esses critérios e não há limite para o número de jogos pelos quais você pode receber dinheiro de volta. No entanto, produtos como moedas virtuais, skins ou outros consumíveis não serão reembolsáveis ​​na Epic Games Store. Você precisará seguir o sistema de reembolso de sua escolha para devolver produtos semelhantes.

Veja como você pode iniciar o processo de reembolso para uma compra na Epic Games Store.

Como você pode reembolsar compras na Epic Games Store?

Acesse a epicgames.com no seu navegador web.

Clique no botão “Entrar” no canto superior direito e faça o login com o método de sua preferência.

Depois de fazer login com sua conta, você será redirecionado para a página principal, mas seu nome de usuário aparecerá em vez do botão “Entrar” que você clicou na etapa anterior.

Passe o mouse sobre seu nome de usuário e clique em “Conta”.

Fique de olho no painel esquerdo e escolha “Transações”.

Procure o jogo que deseja reembolsar no “Histórico de compras” que aparecerá.

Clique em seu nome e uma opção “Solicitar um reembolso” deve aparecer se ainda estiver qualificado para um.

Selecione “Solicitar um reembolso”.

Você verá um pop-up perguntando o motivo de sua solicitação de reembolso e poderá preenchê-lo com base no motivo pelo qual está reembolsando o jogo.

Após preencher, clique em “Confirmar Reembolso” e você completará com sucesso o processo de reembolso.

Ao enviar sua solicitação, você receberá um aviso de confirmação na parte superior da tela, indicando que seu reembolso foi processado.

Clique no botão “Entrar” no canto superior direito.

Faça o login com o método de sua preferência. Insira suas credenciais. Passe o mouse sobre seu nome de usuário e clique em “Conta”.

Fique de olho no painel esquerdo e escolha “Transações”.

Clique no nome do jogo e uma opção “Solicitar um reembolso” deve aparecer se ainda estiver qualificado para um.

Você verá um pop-up perguntando o motivo de sua solicitação de reembolso e poderá preenchê-lo com base no motivo pelo qual está reembolsando o jogo.



A Epic processa automaticamente o seu reembolso para o método de pagamento que você usou durante a compra original. Dependendo de seu banco ou operadora de cartão de crédito / débito, pode levar alguns dias úteis até que você veja o valor reembolsado em sua conta. Se demorar mais de 14 dias úteis, recomendamos entrar em contato com a Epic e seu banco para garantir que está tudo bem.

Se a sua Epic Games Store usa um método de preço localizado com uma moeda diferente do dólar americano, há uma chance de você receber de volta uma quantia um pouco maior ou menor do que o que você pagou originalmente, dependendo da taxa de câmbio. A diferença geralmente gira em torno de US$ 0,25 a US$ 0,40, já que 14 dias é um pequeno intervalo de tempo para uma moeda apresentar ganhos ou perdas significativas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell e Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de dezembro.