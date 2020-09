Como reduzir o lag em Among Us

Among Us dominou o mundo dos jogos recentemente e fez com que milhares de jogadores entrassem em discussões intensas com amigos para limpar seus nomes. Embora a jogabilidade seja divertida e emocionante, muitos jogadores costumam reclamar de atrasos ou problemas de desempenho durante o jogo.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para manter um jogo mais suave em Among Us.

Selecione o servidor adequado

Among Us permite que os jogadores selecionem entre três regiões de servidor: América do Norte, Europa e Ásia. Certifique-se de escolher o servidor mais próximo de sua localização para evitar ping alto desnecessário e problemas de conexão.

Feche outros programas

Os jogadores de Among Us costumam ter navegadores da web ou outros programas em execução em segundo plano. Isso pode paralisar seu sistema e causar problemas de desempenho enquanto seu PC tenta manter um desempenho estável no Among Us. Certifique-se de fechar programas enormes, como navegadores da web com várias guias e quaisquer outros programas que não estão sendo usados.

Otimize sua conexão

Se você ainda estiver tendo problemas de conexão em Among Us, a culpa pode ser do seu roteador sem fio. Certifique-se de reinicializar o roteador, desconectando-o por 20 segundos antes de conectá-lo novamente. Isso iniciará o roteador do zero e eliminará quaisquer problemas que possam estar afetando sua rede.

Você também pode priorizar Among Us nas configurações do roteador por meio do recurso Qualidade de serviço. Isso permite que os usuários priorizem upload e download de largura de banda para vários programas. Priorizar Among Us neste recurso pode melhorar a conexão e o desempenho do jogo, mas exige que você faça login nas configurações do roteador em um navegador da web. O acesso às configurações do roteador difere em cada dispositivo, portanto, certifique-se de consultar o manual do roteador para obter instruções.

Definir alta prioridade

Se você precisar que outros programas sejam abertos enquanto joga Among Us, certifique-se de defini-lo como um programa de alta prioridade. Isso notifica o computador de que o jogo precisa de mais energia do que outros programas ativos e ajudará um pouco no desempenho quando estiver no máximo. Mas isso só ajudará se o uso da CPU for alto, portanto, não espere nenhuma diferença.

Você pode definir Among Us como alta prioridade em seu gerenciador de tarefas. Certifique-se de alternar para a visualização “mais detalhes” no canto inferior direito e navegue até a guia Detalhes. Clique com o botão direito na opção Among Us e clique em “definir opção de prioridade”.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Os jogadores que baixaram Among Us através da Steam devem verificar os arquivos do jogo para garantir que não haja problemas com o software. Simplesmente clique com o botão direito do mouse em Among Us em sua biblioteca Steam, selecione propriedades, navegue até os arquivos locais do jogo e clique em “verificar a integridade dos arquivos do jogo”. Isso verifica os arquivos de Among Us em seu computador com a versão mais recente disponível na Steam e substitui ou adiciona quaisquer arquivos ausentes.

Essas dicas devem ajudar sua conexão e desempenho em Among Us, e podem ajudá-lo a evitar ser detectado como um impostor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 22 de setembro.