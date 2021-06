Como obter o Navio Pérola Negra em Sea of ​​Thieves

Os fãs de Sea of ​​Thieves navegaram para outra nova temporada. A terceira temporada do jogo veio junto com o evento de colaboração Piratas do Caribe, o que significa que o lendário Navio Pérola Negra está disponível no jogo.

Se você está procurando o Navio Pérola Negra pela loja ou dentro do jogo sem sorte, pode ser porque o navio na verdade tem um nome diferente. Potencialmente devido a razões de direitos autorais, o navio tem um nome alternativo em Sea of ​​Thieves. Os looks ainda são idênticos, no entanto, você pode querer colocar a música tema do Piratas do Caribe antes de adicionar o navio à sua coleção.

Como você pode obter o Navio Pérola Negra em Sea of ​​Thieves?

Depois de fazer login no Sea of ​​Thieves, vá até a loja e procure o conjunto Eternal Freedom, o conjunto permitirá que você transforme seu navio no Pérola Negra. No entanto, faz parte do conjunto de colecionadores, o que significa que você precisará desbloquear todos os itens no Empório Pirata.

Você precisará de 2.500 moedas antigas para desbloquear os navios e 799 para cada uma das partes restantes. O Passe Plunder não inclui o Navio Pérola Negra, então você terá que tomar uma decisão se tiver Moedas Antigas suficientes para comprar um ou outro.

Você também terá a chance de personalizar seu navio ainda mais entre os pacotes disponíveis, permitindo que você traga seu próprio estilo para o Navio Pérola Negra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de junho.