Como jogar Super Smash Bros. Ultimate online com amigos

Se você quer jogar Super Smash Bros. Ultimate online com seus amigos, o primeiro passo é assinar o serviço Nintendo Switch Online, que custa R$20 por mês ou R$100 para o plano anual. Se a sua assinatura estiver ativa, já deve estar tudo certo para começar a jogar.

Para jogar online com amigos, você precisa criar uma arena de batalha (Battle Arena), que pode ser encontrada no menu online de Smash Bros. Ultimate. As arenas de batalha são salas especializadas que podem ser encontradas online e permitem que você jogue com pessoas de todo o mundo. Você pode criar a sua própria área com as suas próprias regras ou entrar em uma arena criada por outro jogador.

Você pode selecionar uma opção com a qual apenas amigos podem entrar na sua arena ou usar uma senha para proteger sua sala. Para entrar em uma arena, é só clicar na opção “Join Arena” e haverá a possibilidade de buscar as arenas dos seus amigos.

Para enfrentar os oponentes, você precisa depositar a sua ficha para entrar em uma luta. Você pode fazer isso arrastando o seu ícone de jogador até lá. Você também pode só assistir, se quiser. Mas, se a sala estiver cheia, será preciso esperar na fila para entrar na briga.

Você também pode usar o aplicativo do Nintendo Switch Online no seu dispositivo móvel para falar com jogadores enquanto espera, joga ou assiste aos jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell e Jerome Heath no Dot Esports no dia 26 de abril.