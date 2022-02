Como jogar Quordle, variação do Wordle

Desde seu lançamento, em outubro de 2021, o Wordle se tornou um sucesso e passou a atrair milhões de jogadores diariamente. Ele também inspirou variações em outros idiomas, como o Termo, e jogos parecidos, como o Quordle.

Quordle é uma versão mais difícil do Wordle. Freddie Meyer criou essa versão depois de jogar Dordle, uma variação do Wordle em que os jogadores tentam descobrir duas palavras de cinco letras ao mesmo tempo em sete tentativas ou menos. Meyer achou Dordle divertido, mas não tão desafiador quanto ele e os amigos gostariam.

Para aumentar ainda mais a dificuldade, Meyer, usando um protótipo criado por David Mah, aprimorou o jogo e criou o Quordle, lançado em fevereiro de 2022. Em poucos dias, Meyer disse que seu jogo chegou a ter mais de 500.000 jogadores diários e milhões totais.

Então, como exatamente se joga o Quordle? A primeira coisa que você tem que fazer é acessar o site do jogo, onde haverá quatro seções com nove linhas e cinco colunas cada uma. Também haverá um teclado na parte inferior da tela. Deve aparecer algo como a imagem abaixo.

Tenha você jogado o Wordle ou não, o próximo passo é fácil: digite uma palavra de cinco letras. Essa será a sua primeira de nove tentativas de acertar as quatro palavras ao mesmo tempo. Depois de tentar uma palavra válida, algumas das letras podem ficar amarelas ou verdes. Amarelo significa que a letra faz parte da palavra daquela seção, mas não está na posição correta na palavra. Verde significa que ela está exatamente onde deveria estar. Se a caixinha da letra não mudou de cor, é porque ela não faz parte da palavra.

O objetivo do jogo é resolver as quatro palavras antes que as suas tentativas acabem, então tente não usar todas as suas tentativas em uma palavra só, pois pode faltar espaço para as outras três.

Se você não descobrir as quatro palavras em nove tentativas ou menos, as respostas serão mostradas logo depois que você esgotar as suas tentativas. Se quiser treinar um pouco com novas palavras, você pode usar a aba practice no próprio site do Quordle.

E, assim como o Wordle, um novo Quordle estará disponível à meia-noite local para todos os que resolveram e os que não resolveram o quebra-cabeça do dia anterior.

