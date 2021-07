Como jogar o Alpha de Ashes of Creation

Ashes of Creation é um dos MMOs mais esperados de 2021 e, finalmente, os jogadores terão a chance de participar e verificar a jogabilidade por si próprios quando o jogo chegar a Alpha One no final de julho.

Um fator que torna Ashes of Creation único entre seus pares são os efeitos únicos de mudança de mundo que as ações dos jogadores terão no jogo. Em produção desde 2016, muitos recursos foram anunciados que, se bem executados, poderiam colocar o jogo como um verdadeiro desafiante ao trono do MMO que World of Warcraft manteve nas últimas duas décadas.

Para aqueles que estão se perguntando como você pode entrar em ação, aqui está tudo o que você precisa saber.

Como posso me juntar ao Alpha de Ashes of Creation?

A fase Alpha One do Ashes of Creation começará em 14 de julho e incluirá apenas vencedores de brindes importantes, compradores do pacote de pré-encomenda Adventurer, aqueles que apoiaram o projeto no Kickstarter em sua infância e aqueles que são criadores de conteúdo oficial.

Imagem via Intrepid Studios

Fora desses grupos selecionados, não haverá como entrar no alfa. Se você está ansioso para entrar em ação, existe a opção de comprar o pacote de pré-encomenda Adventurer, mas isso vem com um preço alto. Junto com o acesso a Alpha One e os estágios de teste posteriores, o pacote vai dar a você alguns itens raros no jogo, junto com 11 meses de tempo de jogo para quando os servidores forem lançados oficialmente.

Existem planos para mais testes alfa seguidos por um par de testes beta antes do lançamento. Você pode participar de alguns desses testes posteriores comprando os níveis de pré-venda mais baratos disponíveis no site e há a possibilidade de os testes públicos se aproximarem do lançamento oficial do jogo.

Você pode conferir a jogabilidade deste estágio de testes Alpha durante o fim de semana de pré-visualização realizado de 9 a 11 de julho e, em seguida, por um mês inteiro de 14 de julho a 13 de agosto.