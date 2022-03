Kirby and the Forgotten Land finalmente chegou e, como nos outros jogos mais recentes de Kirby, você pode aproveitar com um amigo. Agora em 3D, Kirby and the Forgotten Land tem muito conteúdo a explorar, seja solo ou no modo cooperativo, que pode ser a forma ideal se você precisar de uma ajudinha.

Você pode ter acesso a essa opção bem no começo do jogo — confira como fazer.

Como jogar Kirby and The Forgotten Land cooperativo

Captura de tela via Nintendo

Começar a jogar Kirby and the Forgotten Land cooperativo é muito simples e você pode fazer isso a quase qualquer momento do jogo. O primeiro passo é concluir o nível introdutório. Depois disso, o que você precisa fazer para jogar com um amigo é o seguinte:

Abra o menu do jogo

Selecione “Play Co-op” (“Jogar cooperativo”)

Conecte um segundo controle ao Nintendo Switch ou divida os joy-cons

Um segundo personagem já deve aparecer na tela

Há vários pontos positivos no Kirby and the Forgotten Land cooperativo, mas o maior deles é simplesmente ser divertido explorar os novos cenários com um amigo.

Se você quiser voltar a jogar Kirby solo depois de um tempo no cooperativo, o processo é quase igual. É só abrir o menu e selecionar “Play Solo” (“Jogar solo”). A partir daí, você deve escolher um controle para continuar e o jogo já redireciona de volta depois disso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 24 de março.