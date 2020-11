Como desmontar um Xbox Series X

O mais recente console carro-chefe da Microsoft, o Xbox Series X, foi lançado globalmente com milhares de jogadores trazendo-o para suas configurações domésticas. Os novos consoles são sempre um momento emocionante, pois os jogadores têm uma amostra do que é possível com a tecnologia superior interna.

Embora ter um console no dia de seu lançamento seja o que a maioria dos jogadores pretende fazer, a primeira iteração de um novo modelo costuma apresentar problemas que se revelam com o tempo. Devido ao desgaste do usuário às vezes, é necessário desmontar a unidade e inspecionar as peças internas para diagnosticar quaisquer problemas.

Embora seja possível fazer isso sozinho, recomendamos enviar a unidade para ser reparada por um profissional, especialmente se o dano for reivindicável pela garantia.

No entanto, em alguns casos, não há outra opção a não ser procurar você mesmo. Se for necessário, aqui estão as etapas que você precisará seguir para desmontar o Xbox Series X.

Como desmontar o Xbox Series X

Imagem via Microsoft

Na parte de trás do console, você verá um adesivo grande acima das portas do sistema e outro adesivo de garantia menor abaixo delas. Retirando-os revelará dois parafusos que prendem a parte traseira do console. Todos os parafusos usados ​​são T8, portanto, você precisará da ferramenta apropriada para removê-los.

Depois de remover os dois parafusos, solte a placa traseira e remova-a para ter acesso aos componentes do console. Isso deve dar a você acesso a tudo, bem como o espaço de que precisa para fazer alguma limpeza dentro do console.

Se você quiser desmontá-lo ainda mais, verá três parafusos na parte superior do console, abaixo da ventoinha que é usada para prendê-la no lugar. Simplesmente remova esses três parafusos e o ventilador deslizará para fora.

A próxima etapa será remover a base do console. Isso pode ser feito alavancando um clipe de dentro do gabinete.

Uma vez que a base foi removida, você verá uma série de parafusos no gabinete segurando o resto dos componentes. A partir daí, remova a placa de cobertura da unidade de disco puxando-a para fora, junto com a proteção de metal embaixo.

Com os parafusos removidos e a placa removida, agora você poderá desconectar os cabos e retirar a unidade de disco do console.

Depois que todos os parafusos forem removidos da base, você poderá retirar o resto do conteúdo do console como uma grande peça.

É importante lembrar como você desmontou o console para remontar a unidade. Mas se você esquecer, você pode olhar essas etapas de trás para frente ou seguir o vídeo detalhado de Spawn Wave acima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de novembro.