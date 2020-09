Como desbloquear todas as skin, chapéus e animais de estimação em Among Us

Among Us permite que os jogadores personalizem a aparência de seus personagens através do uso de vários cosméticos, incluindo skins, chapéus e animais de estimação.

Esses cosméticos estão disponíveis como uma mistura de itens gratuitos incluídos no jogo básico, conjuntos que podem ser comprados ou exclusivos de eventos que são desbloqueados em várias épocas do ano, como feriados específicos.

A disponibilidade desses itens também varia entre a versão do jogo que você está jogando. Na versão móvel do jogo, vários chapéus são gratuitos. Enquanto isso, todos os chapéus e skin são gratuitos na versão para PC do jogo, enquanto os animais de estimação devem ser comprados em ambas as plataformas.

Você também vai querer ter cuidado ao usar chapéus e bichinhos específicos porque dependendo de quanto espaço eles ocupam ao lado do modelo de personagem do seu companheiro de tripulação, pode ser mais fácil identificá-lo tentando escapar como o impostor. Mas se você está apenas jogando para se divertir, veja como você pode desbloquear cada um dos cosméticos em Among Us, usando os preços de ambas as plataformas.

Chapéus

Chapéu Preço Astronauta Grátis Boné para trás Grátis Brain Slug $ 0,99 e grátis no PC Chapéu Bush $ 0,99 e grátis no PC Chapéu Capitão $ 1,99 e grátis no PC Cartola dupla $ 0,99 e grátis no PC Chapéu de vaso de flores $ 0,99 e grátis no PC Óculos $ 0,99 e grátis no PC Capacete $ 1,99 e grátis no PC Chapéu Militar $ 1,99 e grátis no PC Chapéu de papel $ 0,99 e grátis no PC Chapéu de festa Grátis Chapéu de Polícia $ 1,99 e grátis no PC Estetoscópio $ 1,99 e grátis no PC Cartola Grátis Assistente de Toalha $ 0,99 e grátis no PC Ushanka $ 0,99 e grátis no PC Viking $ 0,99 e grátis no PC Wall Cap $ 1,99 e grátis no PC Boneco de neve (feriados) Desbloquear no Natal Rena (feriados) Desbloquear no Natal Chapéu de Guirlanda(feriados) Desbloquear no Natal Chapéu de Natal (feriados) Desbloquear no Natal Chapéu de árvore de Natal (feriados) Desbloquear no Natal Presente (feriados) Desbloquear no Natal Chapéu Bengala Doce (feriados) Desbloquear no Natal Chapéu de duende (feriados) Desbloquear no Natal Chapéu de festa amarelo 2019 (feriados) Grátis Chapéu branco $ 1,99 e grátis no PC Coroa Grátis Sobrancelhas Grátis Auréola de Anjo Grátis Boné de Elfo Verde Grátis Flat Cap Grátis Desentupidor Grátis Snorkel e óculos Grátis Figura Stickmin (apontando para a frente) Grátis Chapéu de palha Grátis Chapéu de xerife Grátis Lâmpada de olho Grátis Chapéu de papel higiênico Grátis Chapéu do clã Toppat (com a corrente de líder ao redor) Grátis Chapéu Fedora Preto Grátis Chapéu óculos de esqui Grátis Landing Headset $ 1,99 Máscara Hazmat MIRA $ 1,99 Máscara Médica Grátis MIRA Security Cap $ 1,99 Chapéu Safari Grátis Chapéu Banana Grátis Gorro Grátis Chapéu Orelhas de Urso Grátis Chapéu de queijo Grátis cereja Grátis Chapéu de ovo Grátis Chapéu Fedora Verde Grátis Chapéu Flamingo Grátis Alfinete de flor Grátis Capacete de Cavaleiro Grátis Chapéu de planta Grátis Chapéu de cabeça de gato (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de orelhas de morcego (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de chifres do diabo (Halloween) Desbloquear no Halloween Mohawk (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de Abóbora (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de Saco de Papel (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de Bruxa (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu Orelhas de Lobo (Halloween) Desbloquear no Halloween Chapéu de pirata (Halloween) Desbloquear no Halloween Plague Doctor Mask (Halloween) Desbloquear no Hallowee Chapéu de Machete (Halloween) Desbloquear no Halloween Máscara de hóquei (Halloween) Desbloquear no Halloween Miner Cap Conjunto Chapéu de inverno Conjunto Chapéu Conjunto Antena Grátis Balão Grátis Ninho de Pássaro Grátis Cinto preto Grátis Sinal de Cuidado Grátis Chapéu de Chef Grátis Chapéu Grátis Trapo Grátis Autocolante Dum Grátis Fez Grátis Chapéu de General Grátis Pompadour Grátis Chapéu Grátis Capacete Militar Grátis Mini Crewmate Grátis Máscara Ninja Grátis Chifres de carneiro Grátis Boneco de neve Grátis

Há também um pacote especial de para comemorar um milhão de downloads que está disponível por $ 2,99, que apresenta uma coroa e mais para a celebração. Um “MIRA HQ Skin Bundle” também está disponível, com três chapéus e três skins por US $ 1,99.

Skins

Conjunto Preço Astronauta $ 1,99 e grátis no PC Capitão $ 1,99 e grátis no PC Mecânico $ 1,99 e grátis no PC Militares $ 1,99 e grátis no PC Polícia $ 1,99 e grátis no PC Cientista $ 1,99 e grátis no PC Traje Preto $ 1,99 e grátis no PC Terno Branco $ 1,99 e grátis no PC Roupa de proteção de parede $ 1,99 e grátis no PC MIRA Hazmat $ 1,99 Guarda de Segurança MIRA $ 1,99 Tarmac $ 1,99 Mineiro $ 1,99 Inverno $ 1,99 Archae $ 1,99

Animais de estimação

Conjunto Animais de estimação incluídos Preço Pacote de animais de estimação bedcrab Squiq e Bedcrab $ 2,99 Pacote de animal de estimação Brainslug Brainslug e UFO $ 2,99 Pacote Hamster Pet Cachorro e hamster $ 2,99 Pacote Mini Crewmate Mini companheiro de tripulação e robô $ 2,99 Pacote Stickmin Pet Henry e Ellie $ 2,99

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de setembro.