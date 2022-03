Como corrigir o erro “um servidor com o nome de host especificado” da Apple

É raro, mas usuários de dispositivos Apple podem encontrar problemas generalizados para baixar, atualizar e usar aplicativos se a App Store ou algum serviço relacionado estiver fora do ar.

Especificamente no caso da App Store no iPhone ou iPad, encontrar a mensagem de erro “não foi possível encontrar um servidor com o nome de host especificado” explica bem o que está acontecendo.

Esse erro não está relacionado a um aplicativo específico, mas evidencia que existe um problema maior com a App Store. Isso significa que ele pode aparecer quando você estiver tentando baixar ou atualizar qualquer aplicativo diretamente da App Store em qualquer dispositivo Apple ou no macOS.

A mensagem completa será algo parecido com “Não foi possível instalar da App Store. Não foi possível encontrar um servidor com o nome de host especificado”.

Às vezes, pode ser um erro que aparece quando a conexão à internet está fraca. Mas a causa mais provável é uma falha nos servidores da Apple ou na sua internet, o que infelizmente significa que pode demorar para o problema ser resolvido.

Formas de corrigir o erro “um servidor com o nome de host especificado” da Apple

O primeiro passo é conferir o status do sistema no site da Apple, que lista as áreas dos principais softwares e servidores da Apple e tudo o que pode estar fora do ar. Você até pode clicar em cada serviço para ver mais detalhes se for necessário.

Se não estiver vendo nada que afete a App Store ou a área específica com a qual você tiver problemas, tente reiniciar o seu dispositivo. Isso pode não resolver o problema, mas fará todos os aplicativos fecharem, então fica mais fácil descobrir se foi um erro pontual. Caso a versão do sistema operacional esteja desatualizada, também é uma boa ideia atualizar o SO.

Se o dispositivo não for o problema, confira se a sua conexão à internet está funcionando como deveria, sem nenhuma interrupção.

Fora esses métodos, pode ser preciso esperar a Apple resolver problemas relacionados ao servidor.

