Como corrigir o erro “Reliable packet 1 (size=15) was not ack’d after” em Among Us

O rápido aumento da popularidade de Among Us é certamente uma lufada de ar fresco para a base de jogadores existente, mas também vem com seus pequenos incômodos na forma de problemas de servidor.

Demora muito mais para os desenvolvedores independentes resolverem esses problemas, pois eles têm uma quantidade limitada de fontes em comparação com os desenvolvedores de AAA. “Reliable packet 1 (size=15) was not ack’d after” é apenas um dos muitos erros que os jogadores encontram ao entrar no jogo e impede que os jogadores entrem, ou até criem, uma sala.

O erro não dá aos jogadores uma explicação completa dos problemas subjacentes que causam o problema, mas o fato de que aparece principalmente durante as primeiras horas de jogo de cada servidor de Among Us mostra que está intimamente relacionado com a capacidade geral do servidor no jogo.

Embora apenas a InnerSloth possa consertar completamente problemas semelhantes, existem alguns truques que os jogadores podem experimentar para entrar em uma sala com seus amigos.

Como você pode corrigir o erro “Reliable packet 1 (size=15) was not ack’d after” em Among Us

As investigações da comunidade descobriram que o erro “Reliable packet 1 (size=15) was not ack’d after” e outras variantes semelhantes foram estritamente relacionadas a servidores atingindo suas capacidades máximas. Este é um cenário totalmente diferente em comparação com servidores caindo, já que ninguém estaria disponível para jogar em tal situação.

Se você mudar para um servidor que não é o principal, é provável que se encontre em uma parte menos congestionada do mundo, em termos de jogadores ativos, já que já passou muito do seu horário de jogo. Tente selecionar o servidor asiático ou europeu se você estiver no servidor da América do Sul e o jogo deverá voltar ao normal.

Se você não conseguir acessar a parte do jogo que permite a troca de servidores, pode tentar a sorte com uma VPN, pois usar uma altera automaticamente seu servidor com base no local de onde você está se conectando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de setembro.