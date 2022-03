Como corrigir o erro “falha ao carregar mensagens” no Discord

Por ser um serviço online de mensagens, o Discord está sujeito a todo tipo de erro, problema e falha, geralmente impedindo que os usuários se conectem ao servidor ou que o conteúdo carregue.

Um dos erros que o Discord pode mostrar é “falha ao carregar mensagens” (“Messages Failed to Load”), que pode impedir completamente o uso da plataforma por alguns períodos.

Na maior parte do tempo, isso significa que a plataforma está com problemas de rede ou servidor, mas o erro também pode afetar alguns usuários individualmente. Geralmente, o erro “falha ao carregar mensagens” fará com que a conversa ou canal de texto fique completamente em branco e impedirá que você envie novas mensagens.

Há várias formas de tentar resolver o erro por conta própria, como abrir e fechar novamente o programa, mas elas só vão funcionar se o problema não for o servidor do Discord.

Reinicie o Discord

Se estiver usando a versão do Discord para desktop, é só fechar o programa completamente para tentar resolver o problema.

Uma forma fácil de fazer isso é usando o Gerenciador de Tarefas do Windows ou o Activity Monitor do Mac. Lembre-se de verificar se o programa foi fechado completamente antes de abrir novamente. Caso contrário, não resolve nada, pois você abrirá a mesma janela do Discord que acabou de fechar.

Se as mensagens ainda não estiverem carregando ao reiniciar o programa, talvez seja melhor testar outras opções.

Procure atualizações

O Discord é conhecido por atualizar a plataforma com frequência. Caso você tenha perdido uma atualização ou desabilitado a atualização automática, pode ser que o seu programa esteja desatualizado.

Para buscar atualizações, é só reiniciar ou baixar novamente o Discord. Isso instalará a versão mais recente e pode resolver o problema.

Teste outros dispositivos

Como o Discord está disponível para mobile, desktop e navegadores, você pode conferir se outra versão do programa em outro dispositivo está funcionando normalmente.

Se alguma das versões do Discord estiver funcionando e as outras não, pode ser problema de uma plataforma específica. Se for esse o caso, será preciso esperar até o Discord resolver.

Se o problema acabar sendo da parte do Discord, confira a página de status da plataforma, que lista todas as falhas e erros que os desenvolvedores encontraram. A página de status mostrará todos os erros atuais na seção “Server Outages and Increased API Errors” e os erros já corrigidos mais abaixo na página.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de janeiro.