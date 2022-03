Sempre que o Discord cai, os usuários ficam sem acesso a seus servidores, mensagens e quase tudo que o serviço tem a oferecer.

Isso pode acontecer por vários motivos, como uma queda do servidor ou erro no programa. E, a depender de qual problema for, talvez você não tenha como corrigir sozinho.

Um desses casos é o Erro 1105 do Discord, que se refere especificamente aos problemas de servidor do Discord e do Cloudflare, rede de hospedagem e entrega do serviço.

A maioria dos usuários deve encontrar o Erro 1105 assim que abrir o Discord no desktop ou dispositivo móvel, ou até na versão do navegador. Com esse erro, nenhum tipo de conteúdo do Discord é carregado, essencialmente inutilizando o serviço até que tudo seja resolvido.

Assim como a maioria dos erros do Discord, existem algumas formas de tentar resolver, desde que não seja algum problema no servidor. Confira algumas possíveis soluções.

Como corrigir o Erro 1105 do Discord

A primeira coisa que você deve fazer sempre que encontrar um erro no Discord é conferir a página de status da plataforma, dedicada a erros e falhas no servidor. A página de status mostrará todos os erros atuais nos quais os desenvolvedores estão trabalhando na seção “Server Outages and Increased API Errors” e os erros e relatórios anteriores abaixo dela.

Se essa lista não mostrar nenhum problema da parte do Discord, você pode tentar reiniciar o aplicativo usando o Gerenciador de Tarefas no Windows ou o Activity Monitor no Mac. Depois de abrir o Discord novamente, você também pode buscar atualizações para garantir que está com a versão mais atual do programa.

Você também pode usar o Discord em outras plataformas, como mudar do PC para o mobile e vice-versa, para descobrir se o problema está em uma plataforma só. Mas o Erro 1105 geralmente envolve o programa inteiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de março.