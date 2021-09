Como corrigir o código de erro 4b538e50 do NBA 2K21

O NBA 2K21 não é um dos menores jogos quando se trata de seu tamanho de arquivo. O download pode demorar um pouco e é natural ficar impaciente enquanto espera a instalação.

Se você tentar iniciar o jogo antes de permitir que ele seja instalado corretamente, poderá receber o código de erro 4b538e50, que indica que os arquivos do jogo podem estar desatualizados. Sem a atualização mais recente ou os arquivos de jogo completos, você não conseguirá abrir o NBA 2K21 devido a este erro.

Existe uma solução fácil para contornar esse erro, mas você precisará esperar mais, dependendo do tamanho da atualização que está baixando ou do tamanho restante do download atual.

Veja como você pode corrigir o código de erro 4b538e50 no NBA 2K21.

Verifique seus downloads

Esteja você em um console ou PC, você precisará verificar seus downloads ativos para ver se o NBA 2K21 ainda tem arquivos para baixar. Se for esse o caso, você precisará esperar até que o jogo termine completamente o processo de download.

Assim que o jogo terminar de baixar uma atualização ou todos os arquivos essenciais, também pode haver um pequeno estágio de verificação em que pode levar alguns segundos para verificar todos os arquivos que você acabou de baixar. Após esse processo, você deverá conseguir iniciar o NBA 2K21 sem receber o erro 4b538e50.

Se você não tiver espaço suficiente em seu disco rígido ou SSD, o processo de download pode ter sido interrompido ou pode não ter começado do início. Quando for esse o caso, você desejará liberar espaço de armazenamento suficiente para o download. Você pode fazer isso excluindo arquivos grandes ou outros jogos. Assim que tiver espaço de armazenamento suficiente, você poderá iniciar ou retomar o processo de download.

Confirme sua conta

Embora os downloads pendentes sejam uma das principais razões por trás desse erro, outros fatores também podem acioná-lo. Uma conta não confirmada pode fazer com que você receba o erro 4b538e50 e levará apenas alguns minutos para garantir que o e-mail da sua conta seja verificado.

Visite o site oficial do NBA 2K

Faça login em sua conta por meio do painel no canto superior direito da tela

Depois de fazer login, sua conta será verificada automaticamente

Se você acabou de criar uma nova conta, certifique-se de verificar a pasta de spam do seu e-mail, pois e-mails do tipo boletim informativo às vezes podem ficar presos nos filtros. Com um e-mail de confirmação aguardando para ser clicado, você não terá que seguir o método acima.

Não tente criar mais de cinco contas em um único console

Todos os jogadores podem criar apenas cinco contas em um único console. Se você criar mais de cinco, o acesso ao servidor para os adicionais não será permitido.

Você não poderá dar acesso ao servidor para suas contas adicionais, então você precisará continuar jogando com uma de suas contas anteriores.

Reinicie seu roteador e dispositivo de jogo

Problemas de conectividade e erros de software também podem causar esse erro. Reinicializar o roteador será útil para solucionar quaisquer problemas de conectividade que possam ter acontecido devido ao seu ISP. Uma simples reinicialização será suficiente para conceder a você uma nova rota com seu ISP, que fará o mesmo para os servidores do NBA 2K21.

Fazer o mesmo com o seu dispositivo de jogo alcançará um objetivo semelhante, pois uma reinicialização será suficiente para corrigir falhas de software únicas. Geralmente, é recomendável fazer os dois ao mesmo tempo, e você deve esperar alguns segundos antes de ligar o roteador e o dispositivo de jogo.

Reinstale o NBA 2K21

Em casos raros, arquivos de jogo corrompidos podem fazer com que você receba o código de erro 4b538e50. Excluir completamente o NBA 2K21 e reinstalá-lo será a maneira de garantir que seus arquivos de jogo estejam em sua melhor forma e como novos.

Se você estiver no PC, também deve excluir todos os arquivos que o NBA 2K21 deixa para trás para torná-lo mais parecido com uma nova instalação. Verifique novamente a pasta e os documentos de seus jogos para ver quaisquer arquivos restantes do NBA 2K21 e exclua-os também antes de reinstalar o jogo.

Esses podem ser os motivos atualmente conhecidos pelos quais o código de erro 4b538e50 aparece no NBA 2K21, mas outros motivos podem ser descobertos com o tempo ou novos podem surgir à medida que os desenvolvedores lançam atualizações de conteúdo. Apesar de horas de testes de erros, alguns erros podem passar despercebidos e fazer com que os jogadores tenham erros quando finalmente baixarem a atualização.

Considerando que este é um erro conhecido, os jogos de 2K têm uma página dedicada a ele. Quaisquer novos motivos ou métodos de solução estarão primeiro disponíveis nesta plataforma.

Alternativamente, você também pode verificar centros de comunidade como o Reddit, onde os jogadores costumam criar tópicos para ver se há outras pessoas que estão enfrentando o mesmo erro que eles. Você pode encontrar métodos de solução alternativos que podem ter funcionado para outros jogadores ou pode descobrir que houve uma interrupção em todo o servidor. Quando for o último, você não terá escolha a não ser esperar o 2K para implementar uma correção que não deve demorar muito na maioria dos casos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de setembro.