A Sony finalmente lançou seu console PS5 para milhares de usuários em todo o mundo, dando a eles a chance de jogar a próxima geração de jogos.

No lançamento, o PS5 ostenta vários títulos exclusivos da plataforma rodando com qualidade impressionante, de 4k a 60 FPS. Esses jogos tiram proveito do hardware interno do console e do novo controle DualSense que vem emparelhado com o PS5.

No lançamento, os novos consoles geralmente apresentam um aumento nos problemas relatados, conforme os usuários testam o hardware em situações não exploradas nos testes beta. O mesmo pode ser dito para novos jogos.

Esses jogos provavelmente funcionarão perfeitamente para a maioria dos jogadores, mas alguns podem enfrentar pequenos problemas geralmente decorrentes de dados corrompidos. Esses dados geralmente podem ser corrompidos em uma variedade de situações diferentes.

Felizmente, porém, existem maneiras de corrigir esse problema.

Como consertar dados corrompidos no PS5

Primeiro, você vai querer navegar até as configurações do sistema. Isso pode ser feito selecionando a engrenagem no canto superior direito da tela inicial.

Uma vez nas configurações, vá em frente e selecione armazenamento. Nesse menu, selecione o armazenamento do console e, em seguida, jogos e aplicativos.

Agora você verá uma lista de todos os jogos e aplicativos instalados em seu PS5. Basta localizar o jogo que está apresentando problemas e excluir seu conteúdo do console.

Em seguida, você precisará inserir novamente o disco se tiver um jogo físico ou baixar e reinstalar o jogo se tiver comprado o produto na loja PlayStation.

Isso deve corrigir os problemas que você pode ter ao manter seu lugar no jogo exatamente onde estava.

Outra causa de problemas são os dados de salvamento do jogo corrompidos. Isso pode causar coisas como congelamento, desempenho lento ou travamentos de um jogo. Para corrigir esse problema, você precisará do PlayStation Plus. Caso contrário, você provavelmente precisará excluir seus dados salvos e começar de novo.

Com o PlayStation Plus, os usuários podem enviar seus jogos salvos para um serviço em nuvem.

Navegue até Dados salvos e Configurações de jogo / aplicativo no menu de configuração do console.

A partir daqui, você pode ver seus arquivos salvos carregados para a nuvem. Selecione um de antes de encontrar os problemas que você está enfrentando e carregue-o em seu console enquanto exclui o salvamento corrompido.

Isso provavelmente o levará um pouco de volta no jogo, enquanto possivelmente resolverá seus problemas. Infelizmente, se o problema resultar de um problema no próprio jogo, talvez seja necessário esperar até que uma atualização esteja disponível para corrigir esse erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de novembro.