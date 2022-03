Elden Ring traz várias mecânicas novas à fórmula já conhecida dos jogos no estilo Dark Souls, e elas são úteis tanto para renovar essa fórmula quanto para facilitar a vida dos jogadores solo. As Cinzas são uma dessas novidades.

Ao longo do jogo, você vai adquirir diversas Cinzas diferentes, que podem invocar aliados para ajudar no combate. Nos estágios mais avançados, você encontra as cinzas que talvez sejam as mais poderosas do jogo: as Cinzas do Espírito Lágrima Imitadora.

Com as Cinzas do Espírito Lágrima Imitadora, você pode invocar um clone seu para ajudar no combate. Se estiver tentando conseguir esse item, vai precisar estar em um estágio mais avançado do jogo e ir até um lugar específico. Confira tudo o que você precisa saber.

Como conseguir as Cinzas do Espírito Lágrima Imitadora em Elden Ring

Não é tão simples chegar às Cinzas do Espírito Lágrima Imitadora. Primeiro, você precisa ter visitado Caelid e derrotado Radahn, chefe do castelo Redmane. Depois disso, uma estrela cairá no chão. Vá até o local onde ela caiu, que fica perto do Campo Sagrado Oeste de Forte Haight.

Entre na cratera, sempre para o lado norte até entrar na Cidade Eterna de Nokron. Siga para os telhados e atravesse a cidade até chegar na parte principal. Continue passando pela névoa — será preciso derrotar mais um chefe até chegar às cinzas.

Derrote esse chefe e receberá um Campo Sagrado para visitar. Atravesse a ponte, virando à esquerda no fim e seguindo pela beira do penhasco até o próximo Campo Sagrado.

Pule em um telhado próximo, siga o caminho e entre na capela, onde encontrará uma última névoa, que precisa de uma Chave de Pedra para abrir. Lá dentro, derrote o último inimigo, abra o baú e você encontrará as Cinzas do Espírito Lágrima Imitadora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de março.