Como comer 4 donuts em A Trip to Alivel Mall | Kirby and the Forgotten Land

Uma das missões secundárias mais complicadas que você vai ter que concluir no início de Kirby and the Forgotten Land está no nível “A Trip to Alivel Mall” e pede que você encontre e coma quatro donuts espalhados pela área (“Eat 4 Doughnuts”) para salvar outro Waddle Dee.

Pode parecer simples a princípio, mas a Nintendo escondeu muito bem esses quatro donuts e pode ser difícil encontrar todos se você não souber onde procurar.

Felizmente, já adiantamos pra você. Você vai encontrar os quatro donuts nas seguintes áreas:

Locais dos quatro donuts

Captura de tela via Nintendo

O primeiro donut, e também o mais óbvio, pode ser encontrado no início do percurso, subindo um lance de escadas, em uma mesa branca que fica atrás de algumas caixas.

Captura de tela via Nintendo

Captura de tela via Nintendo

Esse donut é um pouco mais difícil de encontrar e levou mais tempo. Ao longo do nível, você encontrará quatro esteiras que formam um círculo. No canto inferior direito delas, haverá um círculo brilhante. Ao pressioná-lo, aparecerá o segundo donut.

Captura de tela via Nintendo

Captura de tela via Nintendo

O terceiro donut só pode ser encontrado passando por uma porta específica no salão com vários caminhos. Ao entrar pela porta do bolo, do lado esquerdo do salão, haverá um círculo brilhante em cima da mesa, que fará esse donut aparecer.

Captura de tela via Nintendo

O último donut fica bem no fim do percurso. Suba a escada à direita antes de terminar o nível e você vai encontrar o donut no topo da plataforma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 24 de março.