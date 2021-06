A E3 é uma das maiores exposições de jogos no mundo, mostrando futuros lançamentos em jogos e consoles.

Devido às medidas de segurança contra a COVID-19, o evento passou a ser completamente online em 2021. Ainda parece, entretanto, que será um evento gigante, com apresentações de empresas como Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square Enix e muito mais já confirmadas.

A exposição começará em 12 de junho e continuará até 15 de junho, disponível para ver do conforto da sua casa. Ao longo de três dias, haverá muitos anúncios, exibições e novas imagens de jogos, para manter o público atualizado sobre as novidades do fim deste ano e do ano que vem.

Como assistir à E3 2021

Se quiser conferir a transmissão da E3 quando estiver acontecendo, você pode acessar plataformas como Twitch, YouTube, Facebook, Twitter e o aplicativo oficial da E3.

Com tantas empresas apresentando ao longo dos três dias, é bom conferir a programação do evento, disponível no aplicativo da E3. Você pode baixar o aplicativo na App Store para o iOS e na Play Store para o Android. A programação ainda não foi anunciada, mas deve ser atualizada quando evento estiver mais próximo.

Uma apresentação importante que já tem data e hora confirmadas é a do Xbox com a Bethesda em 13 de junho, ao meio-dia BRT. No último dia da E3, a premiação oficial da E3 acontecerá como conclusão do espetáculo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de junho.