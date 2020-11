Como adicionar créditos ao PS5

Com o lançamento do PS5, a Sony começa a apresentar a seus jogadores a próxima geração de jogos.

O novo dispositivo inclui uma gama de recursos exclusivos, como o controle DualSense, unidade de armazenamento SSD super-rápida e suporte à 8K de alta qualidade.

Claro, para que os usuários experimentem totalmente esses recursos, eles vão precisar de alguns jogos e, felizmente, o PlayStation foi entregue nessa frente com vários jogos exclusivos de lançamento no primeiro dia. Com muitos usuários comprando a edição digital do PS5, comprar e baixar jogos da PlayStation Store é parte integrante do console. Para fazer isso, você precisará configurar uma opção de pagamento.

Existem vários métodos de pagamento que podem ser usados ​​para comprar jogos e aplicativos da loja, mas o mais comum é adicionar créditos à sua conta PlayStation.

Veja como adicionar fundos ao PS5.

Em primeiro lugar, você vai querer navegar até as configurações. Isso pode ser feito selecionando a engrenagem no canto superior direito da tela inicial.

Uma vez no menu de configurações do console, role para baixo até a opção “Usuários e contas”.

A partir deste menu, você poderá navegar até a opção “Pagamentos e Assinaturas”. Este será o lugar onde você poderá modificar todas as opções de pagamento vinculadas à sua conta.

Depois de selecionar esta opção, você verá uma opção intitulada “Adicionar créditos”, onde você deseja adicionar dinheiro para usar na loja.

Você será solicitado a inserir os detalhes do cartão do qual deseja retirar dinheiro, inserir as informações lá e, em seguida, avançar para a próxima etapa.

Depois de inserir com sucesso um número de cartão válido, volte para a opção Adicionar créditos e você poderá extrair créditos de seu cartão para serem adicionados à sua conta.

Os usuários que não têm cartão de crédito em mãos podem adicionar fundos por meio de sua conta do PayPal.

A opção Adicionar créditos restringe os usuários a apenas adicionar quantias incrementais fixas. Isso pode forçar os usuários a adicionar vários valores para alcançar o que eles desejam para comprar uma variedade de títulos com preços totais.

Para evitar isso, os usuários podem pagar com uma conta do PayPal diretamente de um cartão de crédito vinculado. Usando essa opção, eles só serão cobrados no valor específico do item que estão comprando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de novembro.