Com que acessórios o Nintendo Switch OLED vem?

Embora não seja o Nintendo Switch 4K que muitos queriam, o Nintendo Switch OLED finalmente chegou e é uma ótima opção para os novos jogadores de Switch. Com uma nova tela OLED, o portátil vai fazer com que ainda mais jogadores possam aproveitar a biblioteca da Nintendo. Caso você esteja se perguntando se vale a pena trocar o seu Switch por um OLED, confira todos os acessórios com os quais o Nintendo Switch OLED vem.

A lista abaixo contém tudo que vem com o novo Nintendo Switch OLED:

console Nintendo Switch modelo OLED

suporte (dock) do Nintendo Switch com porta LAN

um controle Joy-Con esquerdo e um controle Joy-Con direito

dois acessórios para prender os Joy-Cons ao pulso

um adaptador de Joy-Cons

uma fonte AC para Nintendo Switch

cabo HDMI

Para jogos populares como Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe, a nova porta LAN do novo suporte do Switch será muito útil. Com ela, parte dos problemas de conexão e latência dos modos multijogador podem acabar.

São os mesmos acessórios incluídos no modelo original do Nintendo Switch. As únicas diferenças são a nova tela OLED, a maior capacidade de armazenamento e o novo suporte. Com todos esses acessórios, você terá mais que o suficiente para começar a jogar assim que comprar o seu Switch OLED.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tim Schuetz no Dot Esports no dia 12 de outubro.