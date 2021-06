Com estimativa de 3 milhões de espectadores, Nintendo tem maior audiência da E3

No final de semana passado e começo desta semana, a E3 realizou sua apresentação anual, em que grandes marcas mostram seus próximos lançamentos – mas a apresentação da Nintendo ficou acima das outras.

Em 15 de junho, último dia da E3, a Nintendo emendou sua apresentação em uma demonstração Treehouse de três horas. De acordo com o Stream Hatchet, a Nintendo teve um pico de audiência de mais de três milhões de espectadores.

Essa estimativa é consideravelmente maior que a das outras desenvolvedoras que participaram do evento, considerando que o segundo lugar ficou com a Xbox e seus 2,3 milhões de espectadores. Os números são uma soma dos dados da Twitch e do YouTube.

Embora não tenha sido exatamente o que os fãs esperavam, a Nintendo divulgou os planos para muitas de suas maiores franquias, incluindo um novo Metroid, Wario Ware para Switch e uma atualização e uma sequência para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que será lançada em 2022.

Além de Nintendo e Xbox, vários estúdios tiveram audiência de mais de um milhão. Isso inclui a Ubisoft, que mostrou aos fãs um pouco de Rainbow 6 Extraction, a Square Enix, que revelou o RPG Guardians of the Galaxy para 6 de outubro, e a Devolver Digital. Estima-se que as três tiveram mais de 1,1 milhão de espectadores.

É difícil dizer quem exatamente venceu a E3, mas, considerando os números, parece que a Nintendo pode ter saído vitoriosa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de junho.