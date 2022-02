Ciclo de vida do Switch está na metade, segundo presidente da Nintendo

O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse em uma chamada com acionistas que o ciclo de vida do Switch ainda está na metade, de acordo com a Bloomberg. Segundo ele, o console está “pronto para quebrar um padrão dos consoles anteriores”.

O Nintendo Switch foi lançado originalmente em 2017 e vem ficando cada vez mais forte desde então. São, então, cerca de cinco anos de vida para o Switch em 2022, o que a empresa diz ser metade de seu ciclo de vida. Isso pode indicar que a Nintendo ainda vai demorar mais cinco anos para lançar um novo console.

A notícia não foi recebida de forma unânime. Alguns fãs ficaram insatisfeitos com as limitações atuais do hardware do Switch, enquanto outros ficaram felizes por poder continuar jogando os jogos mais recentes em um console que já conhecem e amam.

O Switch recebeu uma grande melhoria desde seu lançamento, feita em meados de agosto de 2019. Essa nova versão usava um chip melhor e oferecia mais tempo de bateria. A Nintendo também lançou outras versões do Switch, incluindo o Switch Lite em 2019 e o modelo OLED em 2021. Além disso, houve rumores de um modelo mais caro com processador mehor, mas em vez desse modelo a Nintendo acabou divulgando a versão OLED do Switch comum.

De acordo com a Nintendo, as vendas do Switch continuam indo bem. E, com base no que Furukawa declarou, aqueles que estiverem ansiosos por um novo console da Nintendo podem precisar esperar alguns anos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.