Blizzard promete resolver problemas de desempenho e estabilidade na última atualização de Warcraft III: Reforged

A Blizzard está trabalhando nas atualizações muito necessárias a Warcraft III: Reforged antes de seu lançamento oficial, em 24 de janeiro.

O clássico de estratégia em tempo real colocou a Blizzard no mapa há 17 anos, abrindo caminho para o maior MMORPG da história e inspirando incontáveis jogos, incluindo Dota 2 e League of Legends. Mas, apesar de a expectativa para Warcraft III: Reforged ser impressionante, alguns usuários do beta tiveram problemas sérios.

A resposta ao beta desde outubro de 2019 foi, em maioria, positiva, mas alguns usuários, especialmente de macOS, reclamaram de problemas de desempenho e estabilidade. A Blizzard tentou resolver os erros em várias atualizações, mas, até hoje, não adiantou.

Confira as notas de atualização de WC3: Reforged a uma semana do lançamento:

Mudanças e melhorias específicas

Otimização de desempenho e melhoria de estabilidade ao menu e à jogabilidade.

Fontes de região e idioma atualizadas.

Resolução de erros

Narração e animações estão de volta para todos os locais.

Câmera clássica restaurada.

Nota dos desenvolvedores: a posição da câmera foi deslocada em 10% quando começamos a fazer o jogo em tela cheia para dar suporte à nova interface. O desenho do jogo original parava onde havia a interface antiga. Estamos trabalhando nos ajustes às cores desbotadas dos times, fazendo com que Wisps e elementos similares com transparência desvaneçam no clássico.

A atualização pode não ter tudo que o jogo precisa para o lançamento perfeito, mas é um começo promissor. As atualizações devem ajudar a colocar WC3: Reforged em um lugar melhor, permitindo um lançamento mais tranquilo e sem reclamações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de janeiro.