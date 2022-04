Bandai Namco parece estar trabalhando em uma remasterização ou remake de um jogo de ação 3D do Nintendo

As oportunidades de empregos já têm fãs especulando sobre o que esse contrato pode levar.

A atenção foi atraída para algumas novas listas de empregos no site da Bandai Namco, onde apareceram várias funções para um possível remake ou remasterização de um jogo de ação 3D não revelado que menciona especificamente um contrato com a Nintendo.

Individualmente, essas posições contam apenas parte da história, mas juntas, elas pintam a imagem de que a Bandai está sendo contratada pela Nintendo para refazer ou remasterizar um jogo de ação em 3D do catálogo da Nintendo.

Essas oportunidades foram descobertas por usuários no ResetEra, onde o pôster original compilou informações de três empregos que incluíam um papel de planejamento para um “jogo de ação 3D contratado pela Nintendo” e um artista que se concentrará na “remasterização em HD de fundos 3D.”

A Bandai e a Nintendo trabalharam juntas várias vezes antes, incluindo no desenvolvimento de jogos como Super Smash Bros. Ultimate e até Smash Wii U e 3DS. A Bandai também desenvolveu totalmente vários jogos para a Nintendo, como o New Pokémon Snap de 2021.

Não há detalhes específicos sobre em qual jogo a Bandai já poderia estar trabalhando para a Nintendo, e o rótulo de “ação 3D” não restringe realmente quais títulos potenciais estão na mesa. Os principais nomes mencionados pelos fãs incluem um revival de Star Fox, talvez até o Star Fox Assault, anteriormente liderado pela Bandai, o remake de Metroid Prime e o muito solicitado Kid Icarus Uprising.

Se Kid Icarus Uprising estiver sendo completamente refeito para o Switch, a Bandai estaria mais uma vez trabalhando em estreita colaboração com uma propriedade comandada pelo criador de Smash, Masahiro Sakurai. No entanto, se o foco estiver mais em simplesmente remasterizar ativos pela portabilidade, é improvável que esse seja o caso, já que Uprising precisaria ser retrabalhado fortemente para funcionar no Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de abril.