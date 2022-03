Atualização 1.03.2 de Elden Ring corrige a questline de Nepheli Loux e várias falhas

Uma nova atualização para Elden Ring foi revelada e está programada para ser lançada hoje. Ela corrige alguns erros no jogo, incluindo uma das missões mais interessantes da produção da FromSoftware, a de Nepheli Loux.

Alguns jogadores têm relatado que não conseguiram progredir na linha de missões. Embora completar as tarefas dadas por Nepheli Loux não seja obrigatório, certamente é uma ótima maneira de aumentar as estatísticas do seu personagem. Uma vez concluído, o NPC lhe dará a Ancient Dragon Smithing Stone, que fortalecerá os armamentos para +25. O enredo de Nepheli Loux agora deve ser corrigido e todos os jogadores não devem ter problemas para avançar.

Outras correções abordam aspectos do jogo que eram uma dor de cabeça para muitos jogadores. Alguns jogadores se viram morrendo ao tentar descer de um local próximo ao Bestial Sanctum, que agora está reparado. Os desenvolvedores também corrigiram um erro que “impedia que Ash of War, Endure entrasse em vigor” e um que permitiria aos jogadores teletransportar outros jogadores para coordenadas incorretas do mapa.

Desde seu lançamento em 25 de fevereiro, Elden Ring ganhou uma enorme base de jogadores graças à sua jogabilidade revigorante e recompensadora. O jogo atualmente está com 96 Metascore no Metacritic. Não é de surpreender que os desenvolvedores estejam lançando atualizações o mais rápido possível, para que os jogadores possam aproveitar sua experiência no vasto mundo das Terras Intermédias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 23 de março.