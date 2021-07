Ashes of Creation tem um mundo aberto?

Ashes of Creation é um dos títulos MMO mais esperados em desenvolvimento. O título se esforça para ultrapassar os limites do que um jogador pode fazer no ambiente MMO, tendo as ações de cada jogador influenciando diretamente o mundo em seu servidor.

A produção do Intrepid Studios está em andamento desde 2016, com o jogo finalmente definido para entrar em sua fase de testes Alpha One no final deste mês. Apesar do longo desenvolvimento e extensos testes, não muito foi mostrado em termos de jogabilidade, dado o número limitado de jogadores que tiveram a oportunidade de experimentar por si próprios.

Sem muitas gravações para os fãs verem, tem havido algumas dúvidas sobre quais recursos o jogo incluirá em seu lançamento.

Ashes of Creation terá mundo aberto?

Como a maioria dos MMOs, Ashes of Creation será ambientado em um amplo cenário de mundo aberto, e a equipe planeja que isso funcione perfeitamente de zona a zona com poucas ou nenhuma tela de carregamento.

Os jogadores terão a oportunidade de ver a jogabilidade de mundo aberto no final deste mês, quando o jogo chegar ao Alpha One, em 14 de julho. Infelizmente, para a maioria das pessoas ansiosas para verificar o jogo por si mesmas, este não será o momento para fazer isso, pois apenas jogadores limitados serão convidados para a janela de teste de um mês.

Se você está inflexível sobre como garantir uma posição em Alpha One, você pode comprar o pacote de pré-encomenda Adventurer no site Ashes of Creation, mas isso vai custar caro. Junto com a entrada no Alpha One, os jogadores que encomendarem este pacote receberão muitos outros bônus, incluindo itens no jogo e 11 meses de tempo de jogo quando o título for totalmente lançado no futuro.

Com seu foco em cercos e batalhas, os jogadores serão encorajados a se envolver no PVP de mundo aberto por uma série de razões, como garantir os recursos escassos dentro do jogo. No próximo mês, veremos muito melhor como os aspectos de mundo aberto do jogo funcionam durante o Alpha One.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de julho.