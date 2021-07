Ashes of Creation caiu? Como verificar o status do servidor de Ashes of Creation

Parece que os jogos online nunca descansam, uma vez que tendem a funcionar na maior parte do tempo. Embora os desenvolvedores de jogos tentem agendar a manutenção do servidor sempre que uma parte decente de sua base de jogadores estiver adormecida, pode haver momentos em que os servidores ficam offline devido a circunstâncias imprevisíveis.

Atualizações cheias de novos conteúdos podem apresentar o jogo a novos jogadores enquanto reavivam o amor nos corações dos jogadores que fizeram uma pausa. Quando for esse o caso, os servidores podem não ser capazes de lidar com a carga e cair. Nenhum jogo está imune a isso e Ashes of Creation não é uma exceção.

Além de sobrecarregar os servidores, eles também podem ficar inativos devido a interrupções onde estão localizados, deixando os jogadores se perguntando quando eles poderão se conectar novamente ao Ashes of Creation. Quando os servidores estão desligados, você não conseguirá entrar no jogo, o que pode até fazer você se perguntar se há algo errado com sua conexão.

Veja como você pode descobrir mais sobre o status do servidor do Ashes of Creation.

Confira as fontes oficiais

Hoje em dia, a maioria dos desenvolvedores hospeda seus próprios sites para destacar o status do servidor de seus jogos. Ashes of Creation é um deles e você pode conferir como estão os servidores por aqui.

Depois de carregar na página da web, o status atual dos servidores ficará no topo, enquanto você também poderá verificar os incidentes anteriores. Você também pode dar uma olhada nos status dos serviços da web, que podem ser cruciais às vezes. Mesmo que os servidores principais estejam funcionando bem, a queda dos serviços de conta pode causar o aparecimento de outros erros.

Alternativamente, você também pode verificar os canais de mídia social do Ashes of Creation. Quando há manutenções programadas ou interrupções que afetam a maioria da base de jogadores, a Intrepid Studios mantém os jogadores atualizados por meio de várias atualizações de status.

Seguir os canais de mídia social do jogo também permitirá que você fique por dentro de todos os outros eventos e conteúdo relacionado ao Ashes of Creation.

Visite centros comunitários

Se os servidores estiverem desligados, os fãs que são tão apaixonados quanto você por Ashes of Creation serão os primeiros a relatar o problema. Centros comunitários como o Reddit serão a primeira parada desses jogadores e deve haver vários tópicos surgindo sempre que houver um erro que impeça os jogadores de fazer login no Ashes of Creation.

Em casos raros em que existem métodos de solução alternativos para corrigir erros que impedem os jogadores de fazer login no jogo, você também poderá encontrar soluções, pois os jogadores tendem a compartilhar correções que funcionam para eles.

Quando os servidores estão bem, mas você ainda não consegue entrar no jogo e não há nenhum usuário relatando uma interrupção, você também pode ser o primeiro a iniciar uma discussão. Outros jogadores ou gerentes de comunidade podem ajudá-lo a voltar à Ashes of Creation o mais rápido possível.

Se você está procurando uma fonte mais oficial, Ashes of Creation possui fóruns oficiais, eles podem ser sua próxima parada. Você precisará registrar uma conta antes de poder postar, no entanto, o que não leva mais do que alguns minutos. Gerentes de comunidade e funcionários da Intrepid Studio também são mais propensos a responder nos fóruns oficiais, será um lugar melhor para obter respostas direto da fonte.

E se os servidores estiverem ativos e você ainda não conseguir fazer o login em Ashes of Creation?

Quando os servidores estão funcionando bem, mas você ainda não consegue entrar no Ashes of Creation, pode ser necessário tentar algumas etapas de solução de problemas.

Você pode começar resolvendo problemas em sua rede doméstica. Reinicie o roteador e o PC para corrigir possíveis problemas no provedor de serviços de Internet (ISP) e no software. A melhor maneira será tentar uma conexão completamente diferente. Usar o recurso de ponto de acesso do seu telefone será a maneira perfeita de fazer isso, mas tente não baixar nenhuma atualização grande para preservar seu plano de dados móveis.

Se você for capaz de entrar no Ashes of Creation com seus dados de celular, você precisará ligar para seu ISP e ver se ele consegue detectar algum problema. O pessoal do ISP terá acesso a todos os dados de diagnóstico em sua rede e será capaz de ver se há algo da parte deles que está causando problemas de conectividade.

Quando os servidores estiverem inativos, você não terá escolha a não ser esperar que a Intrepid Studios implemente uma correção. Depois que os servidores estiverem online novamente, a notícia se espalhará rapidamente nas redes sociais ou nos fóruns oficiais do Ashes of Creation. Você também pode tentar entrar no jogo repetidamente, mas isso pode se tornar uma perda de tempo nos casos em que leva mais do que algumas horas para que os servidores voltem a ficar online.

Se você está procurando uma maneira alternativa de jogar as Ashes of Creation que tinha antes de tentar entrar no jogo, pode passar o tempo de inatividade estudando o jogo por meio de guias e conteúdo escrito que o ajudará a melhorar no jogo. Você pode testar todos os novos truques e dicas que aprendeu durante esse período ao se conectar novamente ao jogo e repetir o processo sempre que quiser jogar, mas não conseguir entrar nos servidores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de julho.