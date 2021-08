As 15 melhores montarias de Final Fantasy XIV Online

Viaje pela Eorzea com estilo.

Final Fantasy XIV Online, o título MMO da Square Enix, está cheio de opções cosméticas para escolher o estilo perfeito para Warriors of Light, e as montarias são certamente as mais chamativas de todas. O jogo tem mais de cem deles, e há um para cada estilo, de Chocobos e outras criaturas fantásticas a carros modernos.

Aqui estão as melhores montarias de FFXIV, excluindo aquelas disponíveis apenas na Mog Station. Todas as montarias listadas estão disponíveis para desbloqueio no jogo, embora algumas possam precisar de uma boa parte de tempo para acumular os recursos.

1) Sabotender Emperador

Se você quiser trazer alegria às terras de Eorzea, esta montaria é a escolha certa. É a montaria mais popular do Gold Saucer e também traz o mundo de Manderville para você, onde quer que você vá, com sua música única que é ativada após o uso.

O chifre do Sabotender Emperador custa dois milhões de MGP, o que exigirá algum tempo no Gold Saucer. Felizmente, os eventos sazonais oferecem bônus e o ajudarão a obter essa montaria mais rapidamente. O evento Make it Rain durante o verão, por exemplo, oferece 50% a mais de ganhos de MGP quando está ativo.

2) Albino Karakul

Este Karakul pode ser a ovelha mais fofa que você pode obter em FFXIV, e também é uma das mais raras. Ao contrário da maioria dos Karakul, o Albino Karakul tem lã branca. Ele tem um grande sino em seu pescoço e balança suavemente quando usado.

O Albino Karakul é um item muito procurado na Ishgardian Restoration, mas desbloqueá-lo não é fácil. Os jogadores podem comprar seu chifre por 8.400 scripts do Skybuilder, uma recompensa por resgatar itens reunidos para o NPC Enie. Adquirir tantos scripts levará algum tempo.

3) Cloud Mallow

A Cloud Mallow é mais uma montaria redonda que levará algum tempo para desbloquear. É um recurso útil em FFXIV que cresce nas Churning Mists, o lar da travessa tribo Moogle. Parece confortável, mesmo se os jogadores fizerem uma pose incomum.

Como muitas outras montarias nesta lista, desbloquear a Cloud Mallow exigirá uma boa parte de tempo. A Cloud Mallow está disponível por 200.000 gil da tribo Moogle, mas os jogadores devem primeiro atingir o nível oito de reputação com a tribo. Concluir missões diárias e ganhar pontos é o caminho, mas provavelmente levará mais de uma semana para atingir o marco devido ao limite do número de missões. A tribo Moogle faz parte do teste gratuito e é uma tribo de Disciples of the Hand.

4) Great Vessel of Ronka

O Great Vessel of Ronka é outra montaria exclusiva bloqueada por missões da tribo beast. O som que emite quando os jogadores se movem torna o Ronka uma escolha popular. O Great Vessel of Ronka também tem uma ação de montaria sem efeito em batalha. A ação Peculiar Light faz a Ronka sair da urna para fazer uma pose antes de retornar para dentro.

O primeiro passo para destravar essa montaria é alcançar o nível sete de reputação com a tribo Qitari, parte da expansão Shadowbringers. Depois de atingir o marco, os jogadores podem desbloqueá-lo por receber 18 elogios Qitari, uma recompensa das missões da tribo.

5) Astrope

Existem inúmeras montarias de cavalos em FFXIV, mas o Astrope é um dos mais magníficos. Mais especificamente, é um Pégaso que abre suas asas para voar. Outra vantagem é a capacidade de dois lugares, o que não é típico para montarias de cavalos.

Infelizmente para os jogadores, o Astrope é uma das montarias mais desafiadoras para desbloquear no FFXIV. Ele está bloqueada atrás de uma longa rotina que levará meses para ser concluída, pois requer 2.000 tarefas com a roleta Mentor. Os jogadores devem se tornar mentores para ter uma chance no Astrope, e isso é apenas o primeiro passo.

Tornar-se um Mentor vem com algumas condições severas. Primeiro, os jogadores devem completar todas as missões de curandeiro, tanque e uma classe de DPS. Também requer recomendações de 1.500 jogadores, bem como 1.000 tarefas instanciadas concluídas.

6) War Panther

Longe das montarias fofas anteriores desta lista, o War Panther parece sedento de sangue e ávido por uma luta. É tão sombrio quanto a classe que você tem que jogar para desbloqueá-lo, o Cavaleiro das Trevas. Será necessário um longo trabalho para obtê-lo, mas não é um empreendimento difícil: The War Panther está disponível desbloqueando a conquista por completar 200 tarefas como Dark Knight. Esta montaria também possui uma versão blindada. Essas duas conquistas também existem para as classes Paladin e Warrior com outras montarias ferozes.

7) Parade Chocobo

Uma montaria digna de um monarca, o Parade Chocobo apresenta música de marcha quando é montado, correndo ansiosamente para pegar sua comida. Ele usa uma coroa de ouro e se destaca da multidão quando os jogadores o convocam. Sua desvantagem, entretanto, é que ele não pode voar.

Você pode já ter desbloqueado esta montaria sem saber se você é um jogador de longa data, uma vez que seu requisito é de 3.000 jogadores com recomendações. Os jogadores os dão a seus colegas no final de cada tarefa, geralmente para curandeiros e tanques.

8) Forgiven Reticence

The Forgiven Reticence parece um sin eater de Shadowbringers. É um leão coroado que atrai o medo de seus inimigos. Ele abre suas asas para voar e galopa pelas terras de Eorzea.

Também é fácil desbloquear quando você está tentando desbloquear equipamentos de nível 80, já que é uma recompensa por caças. Custa 3.200 nuts, um item que cai de mobs marcados.

9) Alte Roite

O Alte Roite é único. É uma das raras montarias de FFXIV que se movem em círculos, semelhante a um dragão do folclore japonês. Os fãs da franquia Final Fantasy também podem reconhecer a besta de Final Fantasy V, já que é a forma de dragão do mago Alte Roite.

Em FFXIV, é o chefe do Alphascape 1.0, os ataques que se referem diretamente a jogos anteriores do Final Fantasy, embora seja uma recompensa do Deltascape 4.0 Savage. Tem música retro especial quando montado que reflete sua vibe retro.

10) Mikoshi

Você acabou de servir à tribo Namazu e quer que eles o sirvam? Esta montaria é para você. Ele carrega os jogadores em um ambiente confortável e emite sons suaves ao se mover, com animações engraçadas do Namazu, que parecem ter dificuldade em se agarrar a ele quando ele voa.

Para ganhar o privilégio de ser carregado por um grupo de Namazu, você primeiro terá que se tornar um poderoso aliado da tribo alcançando o nível oito de reputação. Em seguida, ele estará disponível para compra por 20 Namazu Koban. Exigirá uma certa quantidade de tempo pelas missões diárias usando um Disciple of Hand ou Land, mas pode ser feito em algumas semanas.

11) Portly Porxie

Outra montaria ligada a uma tribo de beasts, o Portly Porxie é especialmente adequado para Lalafells devido ao seu pequeno tamanho. O porquinho dá apoio aos Pixies, as fadas travessas dos Shadowbringers. Quando o Porxie se move, ele brilha. É bonito e forte o suficiente para carregar até o Hrothgar mais volumoso.

Semelhante à montaria anterior, o jogador deve alcançar o nível de reputação sete com a tribo beast Pixie para poder comprar a montaria. Ele é vendido por 18 Fae Fancies, coletados ao completar mais missões.

12) Demi Ozma

A Demi Ozma é uma das montarias mais intrigantes do FFXIV. A sua forma nebulosa nunca para de mudar, às vezes tomando a forma de um círculo, às vezes de um quadrado. Semelhante a um portal de outro mundo, ele se destaca da multidão.

Desbloquear esta montaria requer acumular recursos na área Eureka, acessível a partir de Kugane. É uma área com um nível diferente, e os jogadores podem obter a montaria como recompensa de seu chefe final, Ozma.

13) Lunar Kamuy

Existem várias montarias Kamuy no jogo, então você sempre encontrará uma ao seu gosto. Mas com seu misterioso brilho roxo, o Lunar Kamuy é particularmente impressionante. Sua estética lembra o chefe de Stormblood, Tsukuyomi, e por um bom motivo: esta montaria é uma recompensa por derrotá-la no modo selvagem (Minstrel’s Ballad).

14) Magicked Bed

Quem não gostaria de ser carregado para qualquer lugar no conforto de sua cama? Em FFXIV, isso é possível graças à Magicked Bed. Também é uma montaria fácil de obter: em vez de ser um saque raro de algum dever pesado, a Magicked Bed pode ser fabricada por carpinteiros ou comprada na loja.

15) Cerberus

Cerberus é uma fera mitológica que assustará seus inimigos com sua mandíbula gigantesca, presas afiadas e três cabeças. A versão do FFXIV versão apresenta pele azul com linhas brancas. Os jogadores precisam atingir o conteúdo final do jogo para ganhar a montaria Cerberus, já que é uma recompensa por eliminar Delubrum Reginae na dificuldade de nível Selvagem.

Menção honrosa: Regalia Type-G

Esta lista inclui oficialmente os suportes disponíveis no jogo, mas não estaria completa sem o veículo mais clássico do FFXIV: o carro Regalia. É perfeito para impressionar outros jogadores, mas também possui muitos assentos para dar uma carona a todos no seu grupo.

Esteve disponível apenas durante a colaboração A Nocturne For Heroes, que terminou em 2019, e custou 200.000 MGP no Gold Saucer. Prepare-se para acumular seu MGP, pois o evento de colaboração voltará em setembro.

