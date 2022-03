Aqui estão todos os locais de Dragões em Elden Ring

Elden Ring é o lar de uma variedade de inimigos, criaturas e chefes. Ao longo de sua jornada nas Terras Intermédias, os jogadores podem desbloquear diferentes armas, armaduras e até feitiços. Essas melhorias podem dar novas ideias e inspirar novas formas de lutar e táticas de combate, e o punhado de encantamentos de dragão oferecidos no jogo pode dar aos jogadores mais ferramentas para usar em suas aventuras.

Encantamentos de dragão são poderosos feitiços baseados em Fé e Arcano que estão disponíveis para os jogadores usando Corações de Dragão na Igreja da Comunhão do Dragão e na Catedral da Comunhão do Dragão. Várias opções de encantamentos de dragões com forças variadas ficam disponíveis para compra com Corações de Dragão, que caem ao derrotar dragões específicos espalhados pelas Terras Intermédias.

Aqui, veremos uma lista de dragões em Elden Ring que soltam esses corações de dragão e desbloqueiam os incríveis encantamentos baseados em dragões.

Todas as localizações de Dragões em Elden Ring

Estes são todos os dragões que soltam corações de dragão quando são mortos.

1) Dragão Voador Agheel

Captura de tela via FromSoftware

Este dragão é um dos primeiros que os jogadores podem encontrar rapidamente em seu jogo. Localizado em Limgrave, a leste do primeiro Local de Graça, os jogadores podem caminhar ou andar de Torrent até o Lago Agheel. No lado norte, o Dragão Voador Agheel atacará com estilo alguns soldados mortos-vivos desavisados.

Recompensa na derrota:

5.000 Runas

Um coração de dragão

2) Dragoa Anciã Greyoll

Captura de tela via FromSoftware

Dragoa Anciã Greyoll é incrivelmente grande e é a mãe de todos os dragões. Ela é encontrada em Caelid cercada por um punhado de dragões normais. Este dragão pode ser combatido relativamente cedo em uma jogada, aproveitando o local seguro atrás dele, e os jogadores com armas de sangramento terão facilidade em passar por esse chefe.

Recompensa na derrota:

50.000 Runas

5.423 Runas para cada dragão ao seu redor

Cinco corações de dragão

3) Dragão Voador Greyll

Captura de tela via FromSoftware

Os jogadores que continuarem a viajar a nordeste da Dragoa Anciã Greyoll em direção ao Bestial Sanctum acabarão chegando a uma ponte com o Dragão Voador Greyll nela. Nesta luta de perto, é recomendado lutar a cavalo para não ficar preso quando Greyll voar e fazer chover Fogo de Dragão. Os locais da Graça mais próximos são o local da Graça Farum Greatbridge, no lado norte da ponte, e o local da Graça da Ascensão de Lenne, a leste da ponte.

Recompensa na derrota:

80.000 Runas

Um coração de dragão

4) Decaying Ekzykes

Captura de tela via FromSoftware

Outro Grande Dragão encontrado em Caelid, Decaying Ekzykes é consumido pela podridão escarlate e é encontrado vagando pelo sul de Caelid. A partir do local de Graça Caelid Highway South, os jogadores podem continuar para sudeste na estrada principal e não perderão essa grande fera.

Recompensa na derrota:

38.000 Runas

Um coração de dragão

5) Glinstone Dragon Smarag

Captura de tela via FromSoftware

Os jogadores que progrediram no jogo para a Academia Raya Lucaria já encontraram esse dragão uma vez antes. Guardando uma Chave Glintstone, este poderoso dragão mágico é encontrado a oeste da Academia em Liurnia of the Lakes. O local da Graça mais próximo é o Bosque Cristalino.

Recompensa na derrota:

14.699 Runas

Um coração de dragão

6) Glinstone Dragon Adula

Captura de tela via FromSoftware

Localizado perto da Mansão Caria na subárea das Três Irmãs, este grande dragão tem um encontro em duas partes. Uma vez que os jogadores causem dano suficiente nas Três Irmãs, ela se teletransportará para a Catedral de Manus Celes. Para acessar esta área, os jogadores devem quase completar a série de missões Ranni. Os locais da Graça mais próximos são o Royal Moongazing Grounds e a Catedral de Manus Celes.

Recompensa na derrota:

120.000 Runas

Três corações de dragão

Lâmina da Lua de Adula

7) Borealis, a Névoa Congelante

Captura de tela via FromSoftware

Na área fria e nevada do nordeste, Borealis, a Névoa Congelante é um dragão desafiador para conquistar. Este dragão reina supremo sobre o poder do gelo e guarda o lago congelado da Montanha dos Gigantes. Borealis emite uma nevasca constante e permanente, tornando difícil para os jogadores vê-la chegando e durante o combate. O local da Graça mais próximo é o Lago Congelante. Se os jogadores desbloquearam a Caverna do Invocador de Espíritos usando uma Stonesword Key, eles também terão um local da Graça próximo disponível para eles.

Recompensa na derrota:

100.000 Runas

Um coração de dragão

8) Magma Wyrm Makar

Captura de tela via FromSoftware

Movendo-se para os dois wyrms nesta lista, Magma Wyrm Makar pode ser encontrado no lado norte de Liurnia of the Lakes, guardando a entrada das Planícies de Altus. Localizado no topo do Ruin Strewn Precipice, os jogadores alcançarão uma parede de névoa e, ao entrar, serão recebidos por este agressivo Fire Wyrm. O local de Graça mais próximo é o Precipício Arruinado.

Recompensa na derrota:

18.000 Runas

Um coração de dragão

Espada de Escamas de Magma Wyrm

9) Great Wyrm Theodorix

Captura de tela via FromSoftware

O outro grande e nomeado Wyrm do Fogo nesta lista é o Great Wyrm Theodorix. Este ancião é encontrado no rio congelado ao norte da Ascensão Albinaúrica na área secreta dos cumes das Montanhas dos Gigantes. Para acessar esta área, os jogadores devem obter as duas metades do Haligtree Secret Medallion e usá-lo no Grand Lift of Rold. O local de Graça mais próximo é a Cave of the Forlorn, uma caverna desbloqueada usando uma Stonesword Key.

Recompensa na derrota:

180.000 Runas

Três corações de dragão

Dragões Lendários

Alguns Dragões Lendários estão em locais escondidos. Embora eles não ofereçam corações de dragão como recompensa, eles desbloqueiam encantamentos de dragão adicionais na Catedral da Comunhão do Dragão

Captura de tela via FromSoftware

1) Dragão Ancião Lansseax

O Dragão Ancião Lansseax voará e atacará o jogador enquanto estiver a caminho do Altus Plateau e logo após a luta com Magma Wyrm Makar. Esta é outra luta em duas partes onde o jogador tem que encontrar o outro local. A primeira luta é perto do local de Graça Abandoned Coffin, e a segunda parte da luta é mais acima no Altus Plateau, mais perto da capital ao lado do Sainted Hero’s Grave.

Recompensa na derrota:

60.000 Runas

Glaive de Lansseax

2) Lichgragon Fortissax

Escondido nas Deeproot Depths – um local subterrâneo conectado a Nokron, Cidade Eterna, pelo Aqueduto de Siofra, encontra-se um grande dragão negro de quatro asas que usa relâmpagos. Para acessar este chefe, os jogadores devem oferecer a Maldição da Morte para Fia depois que ela se mudar para o trono do Príncipe da Morte. O local da Graça mais próximo está no Trono do Príncipe da Morte.

Recompensa na derrota:

90.000 Runas

Lembrança do Lichdragon

3) Senhor do Dragão Placidusax

Captura de tela via FromSoftware

Esta besta de fogo elétrico de duas cabeças é encontrada no Farum Azula Desintegrado. É um enorme dragão capaz de imensa aniquilação. Este chefe lendário é encontrado por um caminho oculto até o nível inferior do Farum Desintegrado. Começando no local da graça ao lado da grande ponte, os jogadores podem descer o elevador do lado de fora da igreja e continuar para o oeste até atingir um penhasco. Olhando para baixo, os jogadores podem pular para uma rocha segura e segui-la até a base do ciclone. Deite-se em um dos espaços no chão para ser transportado para a arena do chefe. O local da Graça mais próximo fica ao lado da Grande Ponte.

Recompensa na derrota:

280.000 Runas

Lembrança do Senhor do Dragão

Vários Magma Wyrms e pequenos dragões

Fechando a lista de criaturas semelhantes a répteis alados que oferecem aos jogadores corações de dragão estão dois grupos de magma wyrms e dragões menores.

Magma Wyrms:

Magma Wyrm localizado dentro do Volcano Manor. O local de Graça mais próximo é a Prison Town Church se a ponte estiver desbloqueada. Caso contrário, o próximo mais próximo é o Guest Hall Site of Grace. 5.044 Runas Um coração de dragão

Magma Wyrm localizado no final do túnel Gael em Caelid. O Sítio da Graça mais próximo é o Rotview Balcony. 7.500 Runas Um coração de dragão Katana Moonveil

Magma Wyrm encontrado ao sul de Fort Laiedd em um lago de lava. O local mais próximo de Grace é Seethewater Terminus. 19.000 Runas Um coração de dragão



Dragões normais:

Quatro pequenos dragões cercando Dragoa Anciã Greyoll. 5.423 Runas cada Um Coração de Dragão cada

Três pequenos dragões a oeste do Altar do Luar. O local da Graça mais próximo é o Altar do Luar. 5.423 Runas cada Um Coração de Dragão cada



Artigo publicado originalmente em inglês por Darren Miller no Dot Esports no dia 12 de março.