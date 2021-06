Aqui estão nossas previsões sobre o que o Xbox revelará na E3 2021

A E3 está de volta pela primeira vez desde 2019 e o Xbox está trazendo seus pesos pesados ​​para o show.

Após o lançamento bem-sucedido do Xbox Series X e Series S em novembro, esta será a primeira E3 com a nona geração de consoles lançados. Embora a Série X / S tenha mostrado que são consoles poderosos, a falta de novos jogos nos últimos seis meses não permitiu que as máquinas mostrassem totalmente do que são capazes. Mas a Microsoft planeja mudar isso.

Aqui estão nossas previsões sobre o que poderia ser revelado quando a equipe do Xbox subir ao palco em 13 de junho às 14h.

Halo Infinite

Halo? Halo. Depois de uma campanha sem brilho em julho de 2020, o Xbox e a desenvolvedora 343 Industries precisam dar o seu melhor depois de adiar o jogo de tiro. Halo Infinite será uma grande parte da apresentação do Xbox e esperamos aprender muito mais sobre seu multijogador gratuito. Também pudemos ver a confirmação de um modo de battle royal que parece ter sido indicado no início deste ano.

Only the hottest of drops. 😎🔥 pic.twitter.com/0EQuNRnnim — Halo (@Halo) February 26, 2021

Resumindo: Halo é o maior IP do Xbox e Halo 4, o lançamento da Master Chief Collection, e Halo 5 deixaram um gosto amargo na boca de muitos fãs. Este é o momento de 343 e Xbox reconquistarem a confiança de seus fãs.

Forza

O tão aguardado Forza Motorsport, que foi anunciado como sendo construído a partir do zero para a nova geração de consoles Xbox, deve finalmente fazer sua estreia. Depois de receber um teaser trailer em julho passado, não ouvimos muito sobre a oitava edição da série Forza Motorsport. Este jogo parece perfeito para uma janela de lançamento de 2022.

A E3 2021 deve nos dar nosso primeiro vislumbre do Forza Horizon 5, o seguimento do Forza Horizon 4 de 2018, que rumores recentes sugerem que se passará no México. Forza Horizon tem sido um dos exclusivos do Xbox com maior classificação desde a estreia da série em 2012. Este jogo parece destinado a uma data de lançamento em setembro ou outubro de 2021. Espere ver as imagens do jogo e uma data oficial de lançamento.

Zenimax, Bethesda e cia.

Após a aquisição da Zenimax Media pela Microsoft no ano passado, o Xbox reforçou seus estúdios para incluir alguns dos maiores IPs de jogos, como Fallout, a série The Elder Scrolls e Doom. Elder Scrolls VI foi anunciado em junho de 2018 durante a E3, mas não vimos muitas notícias sobre o sucessor de Skyrim. Podemos ter um breve vislumbre do jogo, mas é provável que este título não esteja pronto para uma visualização completa até 2022.

Nos meses seguintes à aquisição, a atenção de muitos fãs se voltou para o mais recente IP da Bethesda, Starfield. O RPG, que se passa no espaço, será o primeiro novo RPG da Bethesda em mais de duas décadas. Após a revelação de um teaser trailer de 68 segundos na E3 2018, o jogo atraiu um hype significativo nos últimos três anos, apesar da falta de detalhes. Espere ouvir “Exclusivo do Windows” quando este jogo subir ao palco junto com algumas imagens do jogo e um anúncio de uma janela de lançamento de 2022.

Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass tornou-se um dos maiores pontos de venda para comprar no ecossistema Xbox e Windows. Desde obter acesso a todos os jogos do Xbox Game Studios no primeiro dia até conseguir enormes jogos de terceiros, como MLB 21 The Show e Outriders, para se juntar ao serviço, tem sido um grande valor para os proprietários de Xbox.

Esperamos ouvir sobre novos jogos que serão lançados no Game Pass durante a apresentação e também sobre pelo menos um grande jogo de terceiros chegando ao Game Pass na data de lançamento.

June is our favorite month. it rhymes with soonhttps://t.co/7ZXUoatGwV pic.twitter.com/BtHI0uLVOF — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 1, 2021

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Os tweets do Game Pass e das contas oficiais do Twitter do Battlefield parecem sugerir uma possível adição do Battlefield 6 ao catálogo quando for lançado no final deste ano. Adicionar Battlefield ao Game Pass seria mais uma grande adição à biblioteca em constante expansão. Embora nada seja oficial, a conta do Game Pass normalmente só sugere algo quando há um motivo para isso.

No geral, esperamos que esta seja uma E3 de sucesso para o Xbox. A Sony roubou o show com suas experiências de jogador único nos últimos anos, e por um bom motivo. Este ano, parece que o Xbox deve finalmente ser capaz de competir com sua lista de estúdios de jogos Xbox. Espere que o Xbox se arrisque tanto com seus jogos originais quanto com a adição de jogos de terceiros ao Xbox Game Pass.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tanner Wooten no Dot Esports no dia 03 de junho.