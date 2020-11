Among Us revela novo mapa em conta do Twitter recém-verificada

A rápida ascensão ao destaque de Among Us foi solidificada hoje no Twitter, quando a conta do jogo recebeu sua marca de verificação. E ao anunciar seu novo status, os desenvolvedores também criaram um novo mapa para o jogo.

Em um post feito esta tarde, o relato oficial deu um “visual especial” aos torcedores mostrando uma das salas em um próximo mapa do jogo.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀



Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.



Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI — Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020

Imediatamente depois, uma segunda postagem da conta sugeriu que os fãs deveriam manter os olhos abertos para mais notícias no Game Awards, que acontecerá no dia 10 de dezembro.

“Faminto por mais?” disse o tweet. “Fique de olho em @thegameawards em 10 de dezembro. Está ficando muito suspeito por lá.”

No momento da escrita, o Twitter do Among Us ( @AmongUsGame ), que foi criado em outubro, tinha mais de 137.000 seguidores.

A adição deste próximo mapa não tem uma data definida. No momento, Among Us tem três mapas jogáveis, o que tornaria este mapa sem nome o quarto do jogo.

A mudança para adicionar mapas a Among Us veio depois que a desenvolvedora do jogo, Innersloth, decidiu no início deste ano cancelar a produção de Among Us 2 para se concentrar em melhorar e expandir o jogo original.

O crescimento do jogo nos últimos meses foi produto de uma explosão de jogos de estilo “party” como Fall Guys. E desde seu pico no verão, o jogo tem sido consistentemente uma das 10 categorias de conteúdo mais assistidas na Twitch.

Nos últimos 30 dias, Among Us é a terceira categoria mais assistida atrás apenas de Just Chatting e League of Legends, de acordo com o site de estatísticas da Twitch SullyGnome. Ao longo desse tempo, o jogo produziu 94,4 milhões de horas assistidas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 18 de novembro.